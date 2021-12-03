В тюрьмах оккупантов на Донбассе находится 235 "непризнанных" граждан РФ

По информации "правозащитницы" оккупационной администрации, Москва не признает граждан своими, поэтому им никто не помогает.

В тюрьмах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях находится 235 граждан Российской Федерации. Об этом передает DonPress со ссылкой на "правозащитницу" оккупационных администраций.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщается, что россияне, воевавшие в составе 1 и 2 армейских корпусов (подчиняются Южному военному округу РФ), ныне брошены и "забыты" Кремлем. По словам "правозащитницы" Ларисы Чубаровой, "на подвал" попало 235 граждан России. Некоторые из них находятся под заключением уже по 7 лет. Среди них есть и люди с инвалидностью.

Россия не признает наличие своих граждан в тюрьмах оккупантов, поэтому никаких переговоров об их освобождении они не ведут. В консульстве говорят, что раз они официально не признаны, то и помочь им не могут. Чубарова предлагает осужденных вернуть на службу в 1 и 2 армейские корпуса, учитывая "огромнейший некомплект" в их рядах.

В то же время "правозащитница" признает, что в большинстве своем заключенные россияне — это насильники, убийцы, воры или наркоманы. Шансов выйти на свободу у них по факту нет.

Напомним, по информации уполномоченной ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, оккупанты удерживают 285 человек, которые Украина требует обменять.

Ранее сообщалось, что суд арестовал главаря донецкой тюрьмы "Изоляция", который пытал и насиловал заключенных.