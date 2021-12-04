Білорусь звинуватила українських військових у порушенні повітряного простору

Стверджується, що вертоліт Мі-8 проникнув на територію країни на один кілометр углиб летячи на висоті 100 метрів.

У Держприкордонному комітеті Білорусі заявили, що під час навчань українські пілоти порушили повітряний простір країни у районі пункту пропуску "Нова Рудня". Про це повідомляє державний телеканал Белта.

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Стверджується, що інцидент трапився сьогодні, 4 грудня близько 12:00. Український вертоліт Мі-8 перетнув кордон і проникнув на 1 км углиб білоруської території.

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"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. … Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", — заявляють у комітеті.

[ + – ] Місце інциденту на карті

Повідомляється, що військовий гелікоптер летів на висоті 100 метрів. За фактом інциденту було поінформовано українську сторону.

Додамо, що Держприкордонслужба України проводить навчання у Рівненській області. Там відбувається операція "Полісся". У ній беруть участь Нацгвардія, ЗСУ та прикордонники. Проте на момент написання новини у Держприкордонслужбі не реагували на заяву Білорусі.

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