"Вказівка з Кремля": що стоїть за словами Лукашенка щодо Донбасу

Імовірний варіант, що заява білоруського президента не більш ніж демонстрація лояльності РФ. Проте, за словами Лукашенка, може бути і реальна підготовка ґрунту до подальшої ескалації.

Існує два варіанти, чому Лукашенко заявив, що він не залишиться осторонь від вирішення ситуації на Донбасі. Сценарії виклав військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін у статті "Білорусь осторонь не залишиться". Що мав на увазі Лукашенко і чи готова Україна до відкриття другого фронту".

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На думку аналітика, є два варіанти сценарію – оптимістичний і "не дуже оптимістичний". Відповідно до першого, Лукашенко своїми заявами щодо Донбасу демонструє свою лояльність Кремлю. Плюс це зручний момент для потрапляння у світові ЗМІ, створюючи видиму легітимність.

Не дуже оптимістичний варіант передбачає підготовку ґрунту до подальшої ескалації розв'язаної Росією війни проти України.

Чи хоче він війни? Ні. Чи потрібна йому війна? Ні. Чи розуміє він, що це буде початком кінця? Однозначно. Але, можливо, у нього просто не було вибору. Кремль вибудовує свою партію в цій війні, і Лукашенко міг виявитися просто ще однією фігурою", — вважає Ігаль Левін.

Для України складається небезпечна ситуація, бо Білорусь має невелику, але боєздатну армію. Крім цього, білоруська територія може стати плацдармом для нападу Росії.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Резнікова, Росія стягнула 94,3 тисячі військових навколо України. Вторгнення до нашої країни може стартувати наприкінці січня 2022 року. Також голова українського МЗС Дмитро Кулеба не виключає вторгнення армії Білорусі в Україну. Київ розглядає такий варіант дуже серйозно.