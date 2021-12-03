"Указание из Кремля": что стоит за словами Лукашенко по Донбассу

Вероятен вариант, что заявление белорусского президента не более чем демонстрация лояльности РФ. Однако за словами Лукашенко может быть и реальная подготовка почвы к дальнейшей эскалацией.

Существует два варианта, почему Лукашенко заявил, что он не останется в стороне в решении ситуации на Донбассе. Сценарии изложил военный аналитик Фокуса Игаль Левин в статье "Беларусь в стороне не останется". Что имел в виду Лукашенко и готова ли Украина к открытию второго фронта".

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По мнению аналитика, есть два варианта сценария — оптимистичный и "не очень оптимистичный". В соответствии с первым, Лукашенко своими заявлениями по Донбассу демонстрирует свою лояльность Кремлю. Плюс это удобный момент для попадания в мировые СМИ, создавая видимую легитимность.

Не очень оптимистичный вариант предусматривает подготовку почвы к дальнейшей эскалации развязанной Россией войны против Украины.

"Хочет ли он войны? Нет. Нужна ли ему война? Нет. Понимает ли он, что это будет началом конца? Однозначно. Но, возможно, у него просто не было выбора. Кремль выстраивает свою партию в этой войне, и Лукашенко мог оказаться просто еще одной фигурой", — считает Игаль Левин.

Для Украины складывается опасная ситуация, потому что Беларусь имеет небольшую, но боеспособную армию. Кроме этого белорусская территория может стать плацдармом для нападения России.

Напомним, по словам министра обороны Резникова, Россия стянула 94,3 тысячи военных вокруг Украины. Вторжение в нашу страну может стартовать в конце января 2022 года. Также глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба не исключает вторжения армии Беларуси в Украину. Киев рассматривает такой вариант очень серьезно.