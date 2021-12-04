Беларусь обвинила украинских военных в нарушении воздушного пространства

Утверждается, что вертолет Ми-8 проник на территорию страны на один километр вглубь, летя на высоте 100 метров.

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что во время учений украинские пилоты нарушили воздушное пространство страны в районе пункта пропуска "Новая Рудня". Об этом сообщает государственный телеканал Белта.

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Утверждается, что инцидент произошел сегодня, 4 декабря около 12:00. Украинский вертолет Ми-8 пересек границу и проник на 1 км вглубь белорусской территории.

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"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. … Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", — заявляют в комитете.

[ + – ] Место инцидента на карте

Сообщается, что военный вертолет летел на высоте 100 метров. По факту инцидента была проинформирована украинская сторона.

Добавим, что Госпогранслужба Украины проводит учения в Ровенской области. Там проходит операция "Полесье". В ней принимают участие Нацгвардия, ВСУ и пограничники. Однако на момент написания новости в Госпогранслужбе не реагировали на заявление Беларуси.

Напомним, Фокус разбирался, что стоит за словами Лукашенко по Донбассу. Вероятно, президент Беларуси действительно готовит почву для дальнейшей эскалации.