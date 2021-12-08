Начальник британського штабу оборони назвав Росію великою загрозою безпеці країни

Адмірал Тоні Радкін вважає, що Великобританія та союзники опинилися перед найбільшою небезпекою за останні 30 років.

Новий начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін у своєму першому публічному виступі на посаді заявив, що вперше за останні 30 років країна та її союзники опинилися перед найбільшою небезпекою. Про це повідомляє видання Sky News.

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У щорічному зверненні начальника штабу оборони до аналітичного центру Royal United Services 56-річний адмірал сказав, що дії Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї загрожують британським "цінностям та інтересам", оскільки за ці роки виникла ситуація, за якої режими автократії протистоять демократичному. укладу.

За словами Радакіна, Росія становить загрозу національній безпеці Великобританії, проте при цьому не згадав імовірність воєнного вторгнення РФ до України.

На адресу Китаю було сказано, що країна "кидає виклик міжнародним нормам поведінки", використовуючи економічне залякування та войовничу дипломатію. А Іран, зі своїми ядерними програмами, незабаром "може приєднатися до Пхеньяна" та представляти "ядерну й ракетну загрозу" для Великобританії.

У зв'язку з цим Радакін висловив готовність збільшити кількість військових навчань за участю британських збройних сил із метою підтримки її боєготовності.

Раніше повідомлялося, що глава британської розвідки MІ-6 Річард Мур заявив, що Росія разом із Китаєм та Іраном є пріоритетними об'єктами для роботи розвідки країн Заходу.