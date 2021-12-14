Туреччина розробила новий ручний кулемет KMG556. Система готова до серійного виробництва (фото, відео)

Кулемет завважки 7,8 кг має скорострільність до 750-950 пострілів за хвилину, він комплектується патронами калібру 5,56 мм.

Кулемет KMG556 турецького виробництва пройшов усі необхідні кваліфікаційні випробування та готовий до серійного виробництва. Про це повідомляє Anadolu.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Голова департаменту стратегічних зв'язків турецької оборонної компанії KaleKalıp заявив, що збройова система пройшла всі необхідні випробування і незабаром з'явиться на конвеєрі.

Компанія-розробника KaleKalıp постачає військову техніку ЗС Туреччини. За словами її представника Хакана Аккоча, кваліфікаційні випробування нового кулемета тривали протягом місяця і вже завершено, на створення дизайну стрілецької зброї та кваліфікаційні роботи пішло приблизно два роки.

Нові кулемети пройшли десятки випробувань. "Зараз ми вже готові до виробництва нашого кулемета. Чекаємо на вказівки про передачу їх на озброєння турецької армії та поліції", – зазначив Аккоча.

За даними KaleKalıp, вага ручного кулемета становить 7,8 кг, скорострільність — до 750-950 пострілів за хвилину, комплектується він патронами калібру 5,56 мм.

[ + – ] Новий турецький кулемет

Наразі турецький виробник намагається вийти на нові ринки. Уже налагоджено контакти з 20 країнами, які можуть стати замовниками цієї розробки турецького ВПК, усі деталі якого випускаються в Туреччині.

Раніше Фокус розбирався в тому, яким чином Росії вдається отримати комплектувальні деталі до БПЛА в обхід західних санкцій. З'ясувалося, що Ізраїль прийшов на допомогу РФ, коли західні компанії вирішили не постачати в Росію військові технології.