Турция разработала новый ручной пулемет KMG556. Система готова к серийному производству (фото, видео)

Пулемет весом 7,8 кг обладает скорострельностью до 750-950 выстрелов в минуту, он комплектуется патронами калибра 5,56 мм.

Пулемет KMG556 турецкого производства прошел все необходимые квалификационные испытания и готов к серийному производству. Об этом сообщет Anadolu.

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Глава департамента по стратегическим связям турецкой оборонной компании KaleKalıp заявил, что оружейная система прошла все необходимые испытания и в скором времени появится на конвейере.

Компания-разработчика KaleKalıp поставляет военную технику ВС Турции. По словам ее представителя Хакана Аккоча, квалификационные испытания нового пулемета длились на протяжении месяца и уже завершены, на создание дизайна стрелкового оружия и квалификационные работы ушло примерно два года.

Новые пулеметы прошли десятки испытаний. "Сейчас мы уже готовы к производству нашего пулемета. Ждем указания о передаче их на вооружение турецкой армии и полиции", – отметил Аккоч.

По данным KaleKalıp, вес ручного пулемета составляет 7,8 кг, скорострельность — до 750-950 выстрелов в минуту, комплектуется он патронами калибра 5,56 мм.

[ + – ] Новый турецкий пулемет

Сейчас турецкий производитель пытается выйти на новые рынки. Уже налажены контакты с 20 странами, которые могут стать заказчиками этой разработки турецкого ВПК, все детали которого выпускаются в Турции.

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