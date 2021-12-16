"Це неможливо": Пєсков про текст суду РФ про наявність російських військ на Донбасі (фото)

За словами прессекретаря Путіна, найімовірніше, текст вироку ростовського суду містить помилку.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вирок Кіровського райсуду Ростова містить помилку. Про це повідомляє Газета.ру

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За словами Пєскова, публікації про те, що в тексті вироку про корупцію в Ростові-на-Дону, найімовірніше, містять помилку, оскільки росіян на території ОРДЛО немає.

"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст (вироку суду). Тому що це неможливо, жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає", — заявив прессекретар.

Нагадаємо, у рішенні Кіровського райсуду Ростова-на-Дону зазначається, що громадянин Забалуєв поставив під загрозу постачання продовольства російським військовим у травні-листопаді 2019 року, які перебували "на бойовому чергуванні" в ОРДЛО.

"У період його трудової діяльності в його обов'язки входили організація та виконання зобов'язань із закупівлі та продажу продовольства та створення необхідного запасу на складі (адреса). Це продовольство призначалося для відправлення у військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території "ДНР" і " ЛНР", — зазначено в рішенні суду.