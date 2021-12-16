"Это невозможно": Песков о тексте суда РФ о наличии российских войск на Донбассе (фото)

По словам пресс-секретаря Путина, вероятнее всего, текст приговора ростовского суда содержит ошибку.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что приговор Кировского райсуда Ростова содержит ошибку. Об этом сообщает Газета.ру

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По словам Пескова, публикации о том, что в тексте приговора по коррупции в Ростове-на-Дону, вероятнее всего содержат ошибку, так как россиян на территории ОРДЛО нет.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет", — заявил пре-ссекретарь.

Напомним, в решении Кировского райсуда Ростова-на-Дону указывается, что гражданин Забалуев поставил под угрозу поставку продовольствия российским военным в мае-ноябре 2019 года, которые находились "на боевом дежурстве" в ОРДЛО.

"В период его трудовой деятельности в его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе в (адрес). Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории "ДНР" и "ЛНР", — указано в решении суда.