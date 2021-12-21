У львівському військовому ліцеї провели унікальний інтегрований урок (фото)

Вихованці демонстрували знання географії та топографії, поєднуючи теоретичні навички з практичними діями дозорного підрозділу на маршруті руху.

У Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут відбулася презентація уроку у межах Конкурсу інтегрованих уроків хмарних технологій, організованого з ініціативи Міжнародної академії геоінформатики при Міністерстві освіти України. Під час інтегрованого уроку на тему "Тактична підготовка. Дії дозорного підрозділу на маршруті руху" було відтворено на цифровій карті історичний бій біля станції Крути. Про це повідомляє сайт Армія Інформ.

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Учні ліцею під керівництвом профільних викладачів, проаналізувавши історичні документи та спогади учасників подій, дійшли висновку, що одна із студентських груп втратила орієнтацію на місцевості, через що бійці потрапили в полон та розстріляні більшовиками.

Далі були відпрацьовані навички з географії та топографії, зокрема вміння читати карту та визначати на ній маршрути. При цьому були використані як традиційні засоби орієнтування (компас, карта-схема), так і сучасні технології геоінформації, зокрема ArcGIS Field Maps. Для цього було залучено два нові кабінети "Захист України", які оснащені спеціальним обладнанням. З цього імпровізованого командного пункту проводився обмін даними в режимі онлайн із групою учнів, які відпрацьовували на практиці дії дозорного підрозділу.

За словами заступника начальника ліцею підполковника Тараса Грицевича, такий інноваційний підхід в освітньому процесі є важливим складником у комплексному розумінні та практичному осмисленні набутих знань. Інтегрований підхід дозволяє підвищити рівень знань та компетенцію вихованців ліцею як у засвоєнні шкільної програми, так і в розвитку військових навичок.

За результатами заходу було рекомендовано взяти цей урок за зразок іншим спеціалізованим освітнім установам військового профілю в Україні, які готують майбутніх захисників України.

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