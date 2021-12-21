Во львовском военном лицее провели уникальный интегрированный урок (фото)

Воспитанники демонстрировали знания в географии и топографии, совмещая теоретические навыки с практическими действиями дозорного подразделения на маршруте движения.

Во Львовском военном лицее имени Героев Крут состоялась презентация урока в рамках Конкурса интегрированных уроков облачных технологий, который был организован по инициативе Международной академии геоинформатики при Министерстве образования Украины. Во время интегрированного урока на тему "Тактическая подготовка. Действия дозорного подразделения на маршруте движения" был воссоздан на цифровой карте исторический бой возле станции Круты. Об этом сообщает сайт "Армия Информ".

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Учащиеся лицея под руководством профильных преподавателей, проанализировав исторические документы и воспоминания участников событий, пришли к выводу, что одна из студенческих групп потеряли ориентацию на местности, из-за чего бойцы попали в плен и расстреляны большевиками.

Далее были отработаны навыки по географии и топографии, в частности умения читать карту и определять на ней маршруты. При этом были использованы как традиционные средства ориентирования (компас, карта-схема), так и современные технологии геоинформации, в частности ArcGIS Field Maps. Для этого были задействованы два новых кабинета "Защита Украины", которые оснащены специальным оборудованием. С этого импровизированного командного пункта проводился обмен данными в режиме онлайн с группой учащихся, которые отрабатывали на практике действия дозорного подразделения.

По словам заместителя начальника лицея подполковника Тараса Грицевича, такой инновационный подход в образовательном процессе является важной составляющей в комплексном понимании и практическом осмыслении приобретенных знаний. Интегрированный подход позволяет повысить уровень знаний и компетенцию воспитанников лицея как в усвоении школьной программы, так и в развитии военных навыков.

По результатам мероприятия было рекомендовано взять этот урок за образец другими специализированным образовательными учреждениями военного профиля в Украине, которые готовят будущих защитников Украины.

Ранее сообщалось, что украинский студент Королевской академии Сухопутных войск в Великобритании Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом среди офицеров из 26 стран мира. Он был награжден "Международным мечом", который ему вручила на торжественной церемонии принцесса Анна.