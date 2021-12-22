Чергова провокація: МЗС України відповіло на заяву РФ про хімічну зброю на Донбасі

Українське відомство закликало російське керівництво припинити ворожу риторику та мову ультиматумів.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву голови російського Мініоборони Сергія Шойгу, в якій прозвучала інформація про підготовку провокацій із застосуванням хімічної зброї бійцями американських ЧВК на Донбасі. Як повідомив "Українській правді" речник МЗС України Олег Ніколаєнко, для Кремля це чергове інформаційне прикриття подальших провокацій військ РФ на території тимчасово окупованого Донбасу.

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"Категорично відкидаємо інсинуації у бік України… Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації", — заявив Ніколаєнко.

Спікер зазначив, що українське відомство закликає своїх російських колег припинити ворожу риторику та мову ультиматумів та повернутися до рамок неухильного виконання Мінських домовленостей.

"Припинення російської збройної агресії проти України та відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті", — наголосив представник українського МЗС.

Нагадаємо, що Міністр оборони Росії Сергія Шойгу на засіданні колегії Міноборони заявив, що американські приватні військові компанії готують провокації з "хімічними компонентами" на сході України.

У свою чергу представник Пентагону Джон Кірбі відповів на звинувачення російського військового та заявив, що його слова "є повністю помилковими".