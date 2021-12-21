У Міноборони РФ заявили, що американські ПВК готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю

В Авдіївку та Червоний Лиман доставили резервуари із "незрозумілими хімічними речовинами", сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Американські приватні військові компанії, що працюють на Донеччині, планують провокацію з хімічною зброєю. Про це сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії Міноборони, яке транслювали в YouTube.

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Глава російського відомства повідомив про доставку в Авдіївку та Червоний Лиман резервуарів із незрозумілими хімічними речовинами.

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Міністр оборони розповів про "достовірний факт" прибуття понад 120 співробітників американських ПВК в Авдіївку та Приазовське Донецької області. Їх запросили, щоб "обладнати вогневі об'єкти в житлових будинках і соціально значущих об'єктах", додав Шойгу.

"(Ці) фахівці здійснюють підготовку українських сил до проведення спеціальних операцій і активних бойових дій", — сказав він.

НАТО "освоює" Україну

Північноатлантичний альянс продовжує перекидання військ в Україну, Молдову та Грузію, продовжуючи збільшувати військову небезпеку для Росії, продовжив Шойгу.

За його словами, під час військових навчань війська НАТО й США відпрацьовують атаки по РФ. У маневрах задіяні позаблокові держави – Грузія, Молдова та Україна.

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"Прагнення НАТО залучити українські збройні сили несе загрозу безпеці, особливо зважаючи на спроби Києва вирішити силовим шляхом проблему Донбасу", — зазначив російський міністр.

Штати розжарюють ситуацію постачанням авіаційної техніки, ударних безпілотників і протитанкових комплексів, підсумував він.

Нагадаємо, що Росія пропонувала НАТО гарантії безпеки. Їхні умови вимагають виключити розширення альянсу, у тому числі на Східну Європу, Україну, Кавказ і Центральну Азію.

У Кремлі погрожували НАТО військовою відповіддю, якщо альянс не піде на переговори. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО загрозою РФ.