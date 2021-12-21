В Минобороны РФ заявили, что американские ЧВК готовят на Донбассе провокации с химическим оружием

В Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с "непонятными химическими веществами", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Американские частные военные компании, работающие в Донецкой области, планируют провокацию с химическим оружием. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, которое транслировали в YouTube.

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Глава российского ведомства сообщил о доставке в Авдеевку и Красный Лиман резервуаров с непонятными химическими веществами.

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Министр обороны рассказал о "достоверном факте" прибытия более 120 сотрудников американских ЧВК в Авдеевку и Приазовское Донецкой области. Их пригласили, чтобы "оборудовать огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах", добавил Шойгу.

"(Эти) специалисты осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям", — сказал он.

НАТО "осваивает" Украину

Североатлантический альянс продолжает переброску войск в Украину, Молдавию и Грузию, продолжая увеличивать военную опасность для России, продолжил Шойгу.

По его словам, во время военных учений войска НАТО и в том числе США, отрабатывают атаки по РФ. В маневрах задействуют внеблоковые государства – Грузию, Молдову и Украину.

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"Стремление НАТО вовлечь украинские вооруженные силы несет угрозу безопасности, особенно принимая во внимание попытки Киева решить силовым путем проблему Донбасса", – отметил российский министр.

Штаты накаляют ситуацию поставками авиационной техники, ударных беспилотников и противотанковых комплексов, заключил он.

Напомним, что Россия предлагала НАТО гарантии безопасности. Их условия требуют исключить расширение альянса, в том числе на Восточную Европу, Украину, Кавказ и Центральную Азию.

В Кремле грозили НАТО военным ответом, если альянс не пойдет на переговоры. Пресс-секретарь президента Росії Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО угрозой РФ.