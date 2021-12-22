Очередная провокация: МИД Украины ответил на заявление РФ о химическом оружии на Донбассе

Украинское ведомство призвало российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление главы российского Миниобороны Сергея Шойгу, в котором прозвучала информация о готовящихся провокациях с применением химического оружия бойцами американских ЧВК на Донбассе. Как сообщил "Украинской правде" спикер МИД Украины Олег Николаенко, для Кремля это очередное информационное прикрытие дальнейших провокаций войск РФ на территории временно оккупированного Донбасса.

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"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины…Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации", — заявил Николаенко.

Спикер отметил, что украинское ведомство призывает своих российских коллег прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов и вернуться в рамки неукоснительного выполнения Минских договоренностей.

"Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте", — подчеркнул представитель украинского МИД.

Напомним, что министр обороны России Сергея Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что американские частные военные компании готовят провокации с "химическими компонентами" на востоке Украины.

В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби ответил на обвинения российского военного и заявил, что его слова "являются полностью ложными".