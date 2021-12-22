"Полностью ложны": Пентагон ответил на слова Шойгу о готовящейся провокации с химическим оружием

Несмотря на подобные заявления со стороны российского министра, США готовы к пердметным переговорам уже в январе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ответил на слова министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке со стороны американских частных военных компаний провокаций с "химическими компонентами" на Донбассе. Представитель оборонного ведомства сказал, что слова Шойгу являются "полностью ложными". Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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"Эти заявления министра обороны Шойгу полностью ложны… Они не правдивы", — ответил Кирби во время брифинга.

Пресс-секретарь также добавил, он лично не общался с российским министром, и в ближайшее время представители Пентагона не намерены проводить встречи или переговоры с Шойгу. Однако это не значит, что Запад не готов к содержательному диалогу с РФ. Так, помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила, что предметные переговоры могут пройти уже в январе.

"Мы послали России ясный сигнал о том, что готовы вести с ней дипломатические обсуждения предложений, которые она положила на стол переговоров", — заявила она.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о своей готовности в любой момент вылететь на консультации с американской стороной, дав понять, что Москва готова к переговорам "хоть завтра".

Напомним, что вчера министр обороны России Сергея Шойгу на зседании коллегии Минобороны заявил, что американские частные военные кампании готовят провокации с "химическими компонентами" на востоке Украины. С этой целью в населенные пункты Авдеевка и Красный Лиман якобы были доставлены резервуары неустановленного химического компонента.

Кремль расценивает расширение Альянса за счет других стран, в особенности Украины, как угрозу своей безопасности. Поэтому, по словам Дмитрия Пескова, сейчас Россия не может рассматривать Украину в качестве своего партнера и союзника.