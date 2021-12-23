У колишнього глави проросійських бойовиків Бородая виявили апартаменти в Дубаї за 450 тисяч євро

Апартаменти в Дубаї, квартиру в Москві та новий "Лексус" ексчиновник окупаційної адміністрації РФ придбав відразу після того, як поїхав з Донбасу

Колишній глава проросійських бойовиків, а нині депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олександр Бородай володіє апартаментами в Дубаї. Крім цього, у нього є елітна нерухомість у Москві та "Лексус", придбаний у 2021 році. Розслідування про це опубліковано на YouTube-каналі російського опозиційного політика Олексія Навального.

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Журналісти стверджують, що в базі даних власників нерухомості в Дубаї Олександру Бородаю належить 104-метрова квартира. Вона розташована в житловому комплексі Grandeur Residences, розташованому на штучному острові Палм-Джумейра. Вікна апартаментів виходять на Перську затоку, а до пляжу трохи більше ста метрів. За оцінкою команди Навального, вартість апартаментів становить 450 тисяч євро.

Бородай придбав житло в Дубаї у 2015 році – наступного року після того, як поїхав з Донбасу. Цього ж року він придбав квартиру в престижному районі Москви. Площа житла становить 142 квадратні метри, воно розташоване на Ломоносівському проспекті. Крім того, Бородай володіє новим автомобілем Лексус, придбаним у 2021 році. При цьому, як повідомляє Радіо Свобода, у декларації в нинішнього депутата Держдуми РФ дохід за 2020 рік становив 0 рублів.

Розголосу ситуація з майном Бородая набула після того, як він виграв вибори до Державної Думи РФ, але не задекларував іноземне майно. За російськими законами це мають робити всі кандидати.

Хто такий Олександр Бородай

Олександр Бородай народився в 1972 році в Москві в сім'ї філософа Юрія Бородая.

У 1994 закінчив філософський факультет Московського державного університету імені М. В. Ломоносова і пізніше — аспірантуру. Працював редактором московських газет, спеціалізувався на політології та PR.

З 16 травня до 7 серпня 2014 року Олександр Бородай командував проросійськими бойовиками на Донбасі. Бородай неодноразово заявляв, що був главою російських проксі "абсолютно безкоштовно" і "нічого на цьому не заробив". Пізніше з'ясувалося, що діяльністю Бородая займався особисто радник Володимира Путіна Владислав Сурков.

У вересні 2021 року Бородай обирався до Держдуми за списком партії "Єдина Росія" від Ростовської області. Ексглава бойовиків був у списку під восьмим, свідомо непрохідним номером, але отримав місце в Держдумі після того, як від мандатів відмовилися перші чотири номери списку.

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