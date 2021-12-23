У бывшего главы пророссийских боевиков Бородая обнаружили апартаменты в Дубае за 450 тысяч евро

Апартаменты в Дубае, квартиру в Москве и новый "Лексус" экс-чиновник окупационной администрации РФ приобрел сразу после того, как уехал с Донбасса

Бывший глава пророссийских боевиков, а ныне — депутат Госдумы от "Единой России" Александр Бородай владеет апартаментами в Дубае. Кроме этого у него элитная недвижимость в Москве и "Лексус", купленный в 2021 году. Расследование об этом опубликовано в ютьюб-канале российского оппозиционного политика Алексея Навального.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Журналисты утверждают, что в базе данных владельцев недвижимости в Дубае, Александру Бородаю принадлежит 104-метровая квартира. Она находится в жилом комплексе Grandeur Residences, расположенном на искусственном острове Палм-Джумейра. Окна апартаментов выходят на Персидский залив, а до пляжа — чуть более ста метров. По оценке команды Навального, стоимость апартаментов составляет 450 тысяч евро.

Бородай купил жилье в Дубае в 2015 году — на следующий год после того, как уехал с Донбасса. В этом же году он приобрел квартиру в престижном районе Москвы. Площадь жилья составляет 142 квадратных метра, оно расположено на Ломоносовском проспекте. Кроме того, Бородай владеет новым автомобилем "Лексус", купленным в 2021 году. При этом, как сообщает Радио Свобода, в декларации у нынешнего депутата Госдумы РФ доход за 2020 год составил 0 рублей.

Огласку ситуация с имуществом Бородая получила после того, как он выиграл выборы в Государственную Думу РФ, но не задекларировал иностранное имущество. По российским законам это обязаны делать все кандидаты.

Кто такой Александр Бородай

Александр Бородай родился в 1972 году в Москве в семье философа Юрия Бородая.

В 1994 году окончил философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и позже — аспирантуру. Работал редактором московских газет, специализировался на политологии и PR.

С 16 мая по 7 августа 2014 года Александр Бородай командовал пророссийскими боевиками на Донбассе. Бородай неоднократно заявлял, что был главой российских прокси "абсолютно бесплатно"и "ничего на этом не заработал". Позже выяснилось, что деятельность Бородая курировал лично советник Владимира Путина Владислав Сурков.

В сентябре 2021 года Бородай избирался в Госдуму по списку партии "Единая Россия" от Ростовской области. Экс-глава боевиков был в списке под восьмым, заведомо непроходным, номером, но получил место в Госдуме после того, как от мандатов отказались первые четыре номера списка.

Ранее Фокус сообщал о том, что на суде в Нидерландах по делу МН 17 требуют для Гиркина и других террористов "пожизненное".