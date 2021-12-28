США стискує стратегічний простір РФ: китайське ЗМІ обрушилося критикою на Вашингтон

У виданні Global Times стверджують, що Штати постійно створюють нові осередки напруженості у світі, тому китайський народ виніс "дуже цінний урок" із ситуації в Східній Європі.

Китайське видання Global Times розкритикувало політику США щодо України та Росії. Відповідний матеріал було опубліковано сьогодні, 28 грудня.

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Протягом кількох тижнів на Заході та в Україні стверджують про ймовірне нове вторгнення Росії в Україну. Путін звинувачує НАТО в планах розмістити ракетні системи, які зможуть вразити Москву за лічені хвилини. Незважаючи на малоймовірність, як стверджують у виданні, ймовірності протистояння США та Росії, відносини між Вашингтоном та Москвою стали гіршими.

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При цьому автори звинувачують США в постійному нагнітанні напруженості на сході України. Штати направили в Україну стратегічні бомбардувальники для навчань у Чорному морі, а також "вторгалися в повітряний простір за 20 км від кордону з Росією, зробивши явно провокаційний крок".

У США заявили, що вони введуть економічні санкції проти Росії та розмістять більше військ у Східній Європі, щоб чинити максимальний тиск. Як пишуть у виданні, США створює спільного ворога для НАТО.

"США ненадійні. Це правильно не тільки щодо України, а й Росії. Суть проблеми не в тому, що Вашингтон "шукає справедливості" для України чи Європи, а в тому, що він використовує НАТО як інструмент канібалізації та стиснення стратегічного простору Росії", — пишуть у Global Times.

У результаті виданні пишуть, що США постійно прагнуть створення конфліктів у світі. Чи то розгортання ракет "на порозі Росії", чи відправка військових кораблів через Тайванську протоку для розвідки біля берегів Китаю. Події в Східній Європі зробило Китаю гарний урок.

Стверджується, що Китай не поступиться тиском США в обмін на мирний розвиток. КНР і надалі неухильно йтиме вперед, щоб змінити наміри Вашингтона тиснути на Пекін із позиції сили.

Нагадаємо, Володимир Жириновський запропонував бомбардувати Україну в новорічну ніч, "коли всі будуть напідпитку".