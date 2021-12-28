США ужимает стратегическое пространство РФ: китайское СМИ обрушилось критикой на Вашингтон

В издании Global Times утверждают, что Штаты постоянно создают новые очаги напряженности в мире, поэтому китайский народ вынес "очень ценный урок" из ситуации в Восточной Европе.

Китайское издание Global Times раскритиковало политику США по отношению к Украине и России. Соответствующий материал опубликовали сегодня, 28 декабря.

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В течение нескольких недель на Западе и в Украине утверждают о вероятном новом вторжении России в Украину. Путин обвиняет НАТО в планах разместить ракетные системы, которые смогут поразить Москву в считанные минуты. Несмотря на маловероятность, как утверждают в издании, вероятности противостояния США и Россией, отношения между Вашингтоном и Москвой стали хуже.

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При этом авторы обвиняют США в постоянном нагнетании напряженности на востоке Украины. Штаты направили в Украину стратегические бомбардировщики для учений в Черном море, а также "вторгались в воздушное пространство в 20 км от границы с Россией, сделав явно провокационный шаг".

В США заявили, что они введут экономические санкции против России и разместит больше войск в Восточной Европе, чтобы оказать максимальное давление. Как пишут в издании, США создает общего врага для НАТО.

"США ненадежны. Это верно не только в отношении Украины, но и России. Суть проблемы не в том, что Вашингтон "ищет справедливости" для Украины или Европы, а в том, что он использует НАТО как инструмент каннибализации и сжатия стратегического пространства России", — пишут в Global Times.

В итоге в издании пишут, что США все время стремятся к созданию конфликтов в мире. Будь то развертывание ракет "на пороге России" или отправка военных кораблей через Тайваньский пролив для разведки у берегов Китая. События в Восточной Европе преподало Китаю хороший урок.

Утверждается, что Китай не уступит давлению США в обмен на мирное развитие. КНР будет и дальше неуклонно идти вперед, чтобы изменить намерения Вашингтона давить на Пекин с позиции силы.

Напомним, Владимир Жириновский предложил бомбить Украину в новогоднюю ночь, "когда все будут подшофе".