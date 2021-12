Атомная кузня. Китай собирается нарастить свой ядерный арсенал как минимум вдвое

В ближайшее десятилетие Пекин может существенно расширить свой ядерный арсенал. Но когда КНР собирается его использовать?

Долгое время Китай довольствовался гораздо меньшим ядерным арсеналом, чем у России или США, но его вполне хватало для "минимального сдерживания" – то есть ядерная огневая мощь Пекина могла нанести необратимые разрушения при ответном ударе. Например, Соединенные Штаты активно развертывают 1550 ядерных боеголовок, а в резерве их еще больше. Между тем запасы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) исчисляются сотнями боеголовок.

Фокус перевел текст Себастьена Роблина, о ядерном потенциале КНР и его расширении.

Позиция Китая основывалась на принципе "неприменения первым": Пекин заявлял, что будет использовать ядерное оружие только в ответ на первый ядерный удар противника.

Однако в 2021 году спутниковые фотографии подтвердили, что Пекин наконец-то приступил к существенному расширению своего ядерного арсенала. Более того, в октябре НОАК испытала систему доставки ядерного оружия космического базирования, что свидетельствует о разработке более экзотического оружия для поражения систем противоракетной обороны США ограниченного радиуса действия.

Эти события привели к спекуляциям и обеспокоенности относительно ядерной доктрины Китая. Склонен ли Пекин к наступательному применению ядерного оружия, включая более "удобное" тактическое ядерное оружие меньшей мощности? Можно ли доверять его принципу "неприменения первым"?

Стоит рассмотреть два доклада, опубликованных в конце 2021 года, в которых рассматриваются ядерная доктрина и возможности Китая: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China, выпущенный Министерством обороны США, и Chinese Nuclear Forces 2021 Мэтта Корда и Ханса Кристенсена, опубликованный в Bulletin of Atomic Scientists (BAS). Несмотря на различия в подходах, эпистемологических тенденциях, эти доклады, взятые вместе, дают взвешенный взгляд на изменения в ядерных возможностях Китая.

Сколько у Китая ядерных боеголовок и сколько он хочет еще?

В 2020 году, по оценке Министерства обороны, Китай располагал ядерными боеголовками в количестве "менее 200 штук", и ожидалось, что их количество удвоится. В то же время BAS называл число 350. Но отчет Министерства обороны за 2021 год указывает на новую норму.

"Ускорение темпов ядерной экспансии может позволить КНР получить до 700 ядерных боеголовок к 2027 году, — говорится в докладе. – КНР намерена получить не менее 1000 боеголовок к 2030 году, что превышает темпы и объемы, спрогнозированные Министерством обороны в 2020 году".

В чем главная причина такого роста? Летом 2021 года американские исследователи с помощью коммерческих спутниковых снимков обнаружили три огромных поля в отдаленных районах Китая (за пределами дальности полета американских крылатых ракет), усеянных более чем 300 строящимися ракетными шахтами. В их числе – 120 шахт в Юймэне, провинция Ганьсу; 110 шахт вблизи Хами в восточной части провинции Синьцзян, и 80 шахт в Ордосе во Внутренней Монголии, которая является регионом Китая.

BAS предостерегает, что прогноз Министерства обороны, основанный на строительстве китайских шахт, может быть ошибочным. Возможно, некоторые шахты так и останутся пустыми, чтобы заставить американских ядерных стратегов тратить интерконтинентальные ракеты на "игру в наперстки".

BAS перечислил множество причин, по которым Пекин стремится к расширению своих ядерных сил. Эти причины варьируются от "защиты оружия возмездия против первого удара" до "преодоления потенциального эффекта противоракетной обороны противника" и "лучшего баланса" сил межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "между ракетами мобильного и шахтного базирования". Кроме того, Китай хочет повысить "ядерную готовность и общий потенциал ядерного удара, чтобы учесть улучшения в ядерных арсеналах России, Индии и США, а также укрепить чувство национального престижа".

[ + – ] Дальность полета различных носителей ядерного оружия КНР

Достаточно ли у Китая плутония для новых ракет?

Китай прекратил производство военного плутония в середине 1980-х годов, но, согласно BAS, у него хватит материала, чтобы удвоить количество ракет. "Однако для трех- или даже четырехкратного увеличения, вероятно, потребуется производство дополнительного материала".

Впрочем, такое производство вполне осуществимо на существующих гражданских реакторах Китая, а особенно на двух реакторах-размножителях CFR-600, которые должны ввести в эксплуатацию в 2023 и 2026 годах.

По данным BAS, реакторы могут производить достаточно материала для 990-1550 боеголовок, что "превысит [силы МБР] России и США". Однако более высокие показатели также потребуют значительного расширения производства ракет или установки максимального количества отдельных ядерных боеголовок в каждую ракету.

Как и Вашингтон, Пекин подписал, но не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и, более того, заявляет о своей приверженности ему. Однако активность высокого уровня, наблюдаемая на китайском ядерном полигоне Лоп Нур, свидетельствует о продолжающихся испытаниях "нулевой мощности".

Верить ли обещанию Китая не применять ядерное оружие первым? При каких условиях это обещание в силе?

Заявленная Китаем политика "неприменения первым" вызвала большой скептицизм: разумеется, такие обещания можно нарушить при определенных условиях. Но до недавнего времени слова Пекина вызывали доверие, поскольку с очень скромным китайским арсеналом стало бы безумием обмениваться ядерными ударами со США или Россией.

Несмотря на текущее наращивание потенциала, принцип "неприменения первым" все еще определяет подготовку и организацию ядерных сил Китая: ракеты и боеголовки хранятся отдельно, что затрудняет крупномасштабный запуск ядерного оружия по первому требованию или же случайно.

Действительно, большинство ядерных боеголовок Китая хранятся на Базе 67 в Тайбае (недалеко от Баоцзи). Однако небольшое количество боеголовок переброшено на шесть оперативных ракетных баз Китая. Далее в отчете Министерства обороны говорится следующее: "Вероятно, НОАК выбирает цели для ядерных ударов, чтобы добиться деэскалации конфликта и вернуться к конфликту с применением конвенционального оружия, достаточного для сдерживания противника".

Очевидно, что в периоды высокой напряженности или войны китайские запасы будут распределены между оперативными бригадами. Но это означает, что лишь небольшая часть китайского ядерного арсенала развернута и доступна для немедленного применения.

Даст ли Китай разрешение на ядерную атаку, если его ядерные силы подвергнутся согласованной атаке американских крылатых ракет и стелс-бомбардировщиков?

Министерство обороны и BAS единодушны: китайские чиновники и офицеры в частном порядке давали понять, что Пекин действительно способен на ядерный удар в случае обычного нападения, "угрожающего целостности ядерных сил НОАК или самой КПК". К сожалению, это создает риск того, что Пекин может неправильно истолковать удары США по ракетам с двойным боезарядом как направленные на ядерное разоружение.

Система предупреждения о ракетном нападении: готовы ли китайские ядерные ракеты к "пуску по предупреждению"?

Россия и США поддерживают режим "пуска по предупреждению", когда ядерные ракеты наземного базирования находятся в состоянии круглосуточной готовности, готовые нанести ответный удар сразу после обнаружения приближающихся ракет противника. Это сопряжено с риском технических ошибок или человеческого фактора, которые могут привести к "случайному" ядерному удару: несколько раз подобное чуть не случилось.

Хотя Пекин критикует позицию США и России насчет "пуска по предупреждению", в докладе Министерства обороны утверждается, что Китай тоже принимает "позицию под названием "контрудар раннего предупреждения… в целом схожую с позициями США и России". Обнаружение приближающихся ракет приведет к ответной атаке Китая до того, как боеголовки противника поразят цель.

Министерство обороны приводит в качестве доказательств строительство Китаем дополнительных шахт для МБР, развертывание модернизированных систем управления и контроля, разработку улучшенной системы раннего предупреждения, включая мощные радары с фазированной решеткой, геостационарные спутники, расположенные для обнаружения вспышек при запуске, и приобретение российской технической помощи.

Однако BAS утверждает, что эти разработки "можно рассматривать как реакцию Китая на предполагаемые растущие риски для своих ядерных сил возмездия". Кроме того, инвестиции Китая в системы раннего предупреждения могут быть направлены на создание комплекса противоракетной обороны с использованием ракеты HQ-19, последние испытания которой прошли в феврале 2021 года.

[ + – ] Ракеты способные нести ядерное оружие на параде в Пекине. Фото: Voice of America

Нужны ли Китаю "удобные" ядерные бомбы малой мощности?

Россия располагает тысячами, а США – несколькими сотнями единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для уничтожения важных военных целей без перехода к стратегической ядерной войне. Китайские точные ракеты DF-21 и DF-26 способны наносить эффективные удары малой мощности, но применение тактического ядерного оружия официально не входит в китайскую доктрину.

Это не помешало многочисленным спекуляциям об обратном. В отчете Министерства обороны цитируется китайская статья 2012 года, в которой "заложена доктринальная основа" для "контролируемого применения" ядерного оружия малой мощности. Как сообщается, стратеги НОАК опасаются, что Соединенные Штаты могут применить тактическое ядерное оружие, если не смогут противостоять вторжению НОАК на Тайвань с помощью конвенционального вооружения, и выступают за тактическое ядерное оружие, способное к пропорциональному ответу.

Однако то, что офицеры НОАК время от времени обсуждают этот вариант, вряд ли доказывает изменения в доктрине. В 2020 году Дэвид Логан писал в издании War on the Rocks: "Более трех десятилетий назад американская разведка предсказывала, что Китай вскоре будет располагать подобными возможностями. Но 35 лет спустя эти прогнозы так и не сбылись".

В целом ядерный арсенал Китая в ближайшее десятилетие значительно возрастет. Количественный и качественный рост, в свою очередь, расширит возможности Пекина по использованию ядерного сдерживания, но из этого не следует, что каждый из вариантов будет принят на уровне доктрины.

Об авторе

Себастьен Роблин пишет о технических, исторических и политических аспектах международной безопасности и конфликтов для The National Interest, NBC News, Forbes.com и War is Boring. Получил степень магистра в Джорджтаунском университете, служил в Корпусе мира в Китае.