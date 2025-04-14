Украина ведет разработку собственных стратегических ЗРК: какие страны это может заинтересовать

Украина разрабатывает собственную систему противовоздушной обороны стратегического уровня.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге, говорится в сообщении пресс-центра МИД. Он также предложил европейским государствам сделать инвестиции в эту программу, чтобы ускорить ее воплощение.

По информации портала Defense Express, системы противовоздушной обороны стратегического уровня, такие как американские SM-6 и SM-3, имеют дальность уничтожения целей до 370 км и предназначены для перехвата баллистических ракет. Разработка украинского ЗРК, о котором впервые было объявлено год назад, может стать аналогом или даже превысить возможности таких систем, как Patriot и SAMP/T.

"То есть потенциально, речь может идти о разработке ЗРК, который будет вдвое мощнее Patriot, если отталкиваться от возможностей SM-6", — отмечает издание.

Аналитики отмечают, что неизвестно, на какой стадии находится украинская разработка. Недавно министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин подтвердил, что украинский оборонно-промышленный комплекс работает над собственным аналогом Patriot.

Однако, не все страны ЕС могут быть заинтересованы в этом проекте. В частности, Франция и Италия сосредоточены на разработке собственной системы SAMP/T NG, Германия сотрудничает с Израилем над системами Arrow 3, а Польша планирует потратить 15 млрд долларов на ЗРК Patriot

Зато Украина может искать партнеров среди стран, которые имеют собственные разработки в области ПВО. Аналитики предполагают, что это может быть интересно шведской компании Saab. Она имеет собственные современные радиолокационные станции, однако ограниченные возможности в зенитно-ракетных комплексах большой дальности (только ПЗРК RBS-70).

Норвежская компания Kongsberg, которая уже выразила готовность интегрировать украинские ракеты в ЗРК NASAMS, также может рассмотреть возможность расширения своих возможностей в сфере противовоздушной обороны. Для Норвегии, которая не имеет систем большой дальности, это может стать стратегически важным шагом, учитывая ее общую границу с Россией.

Напомним, недавно украинским военным специалистам удалось создать макет пусковой установки американского ЗРК M901 Patriot. Передвигается конструкция на автомобиле КрАЗ-260.

Ранее аналитики отмечали, что украинская система противоракетной обороны все еще далека от необходимого уровня защиты. Они говорили о недостатке ЗРК и запасов ракет к ним.