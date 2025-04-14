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Україна веде розробку власних стратегічних ЗРК: які країни це може зацікавити

ЗРК, Україна, війна новини
Україна розробляє власний зенітний ракетний комплекс великої дальності

Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Люксембурзі, йдеться в повідомленні пресцентру МЗС. Він також запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення.

За інформацією порталу Defense Express, системи протиповітряної оборони стратегічного рівня, такі як американські SM-6 та SM-3, мають дальність знищення цілей до 370 км і призначені для перехоплення балістичних ракет. Розробка українського ЗРК, про який вперше було оголошено рік тому, може стати аналогом або навіть перевищити можливості таких систем, як Patriot та SAMP/T.

"Тобто потенційно, мова може йти про розробку ЗРК, що буде вдвічі потужнішим за Patriot, якщо відштовхуватись від можливостей SM-6", — зазначає видання.

Аналітики зазначають, що невідомо, на якій стадії знаходиться українська розробка. Нещодавно міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін підтвердив, що український оборонно-промисловий комплекс працює над власним аналогом Patriot.

Однак, не всі країни ЄС можуть бути зацікавлені в цьому проєкті. Зокрема, Франція та Італія зосереджені на розробці власної системи SAMP/T NG, Німеччина співпрацює з Ізраїлем над системами Arrow 3, а Польща планує витратити 15 млрд доларів на ЗРК Patriot

Натомість Україна може шукати партнерів серед країн, які мають власні розробки в галузі ППО. Аналітики припускають, що це може бути цікаве шведській компанії Saab. Вона має власні сучасні радіолокаційні станції, однак обмежені можливості в зенітно-ракетних комплексах великої дальності (лише ПЗРК RBS-70).

Норвезька компанія Kongsberg, яка вже висловила готовність інтегрувати українські ракети в ЗРК NASAMS, також може розглянути можливість розширення своїх можливостей у сфері протиповітряної оборони. Для Норвегії, яка не має систем великої дальності, це може стати стратегічно важливим кроком, враховуючи її спільний кордон з Росією.

Нагадаємо, нещодавно українським військовим фахівцям вдалося створити макет пускової установки американського ЗРК M901 Patriot. Пересувається конструкція на автомобілі КрАЗ-260.

Раніше аналітики зазначали, що українська система протиракетної оборони все ще далека від необхідного рівня захисту. Вони говорили про нестачу ЗРК і запасів ракет до них.