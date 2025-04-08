ЗСУ недоотримали системи Patriot: які проблеми в української ППО, — Defense Express

Попри зусилля західних партнерів, українська система протиракетної оборони все ще далека від необхідного рівня захисту — як за кількістю ЗРК, так і за запасами ракет до них.

Related video

Як зазначили українські аналітики, ще навесні 2023 року Україна запросила у союзників постачання щонайменше семи батарей Patriot. За словами президента Володимира Зеленського, для повноцінного покриття неба від балістичних загроз необхідно щонайменше 25 батарей. На той момент Київ мав лише три Patriot: по одній батареї надали США і Німеччина, ще одну — Німеччина і Нідерланди спільно. Також у 2023 році було поставлено одну батарею SAMP/T від Франції та Італії.

Також за останній рік у розпорядження ЗСУ надійшли від українських партнерів три додаткові батареї "Петріотів" і частина батареї, яку надали Нідерланди у вигляді радара і трьох пускових установок.

Таким чином, загальна кількість батарей Patriot в Україні станом на весну 2025 року становить приблизно шість одиниць (включно з неповними комплектами), що відповідає лише 50% від мінімально заявленої потреби в сім і 24% від повної оцінки в 25 батарей.

Водночас Італія пообіцяла поставити ще один комплекс SAMP/T, але його ефективність проти балістичних ракет викликає сумніви, і в заявах українських посадовців акцент робиться виключно на американських системах.

Дефіцит ракет — ключова проблема ППО

Оглядачі підкреслили, що навіть шість наявних батарей Patriot виявилися недостатньо ефективними через брак ракет. Це означає, що додаткові поставки самих ЗРК без відповідного боєзапасу не розв'язують проблему.

Однак тут існують і об'єктивні причини. Річ у тім, що виробничі можливості США в цій сфері все ж обмежені. Так Lockheed Martin заявила, що 2024 року випустила рекордні 500 ракет PAC-3 MSE і має намір збільшити цей показник до 600 2025 року. А Raytheon, зі свого боку, виробляє до 240 ракет GEM-T на рік, але вони призначені насамперед для боротьби з аеродинамічними цілями й лише обмежено придатні проти балістичних загроз.

Що стосується виробництва за межами США, то, наприклад, японська компанія Mitsubishi Heavy Industries може виробляти до 30 ракет PAC-3 MSE на рік за ліцензією і з американських комплектуючих. Але в Європі виробничих потужностей поки що немає: німецько-американське спільне підприємство COMLOG (MBDA і Raytheon) планує запустити випуск ракет GEM-T тільки до осені 2026 року.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони потребують додаткових 20 комплексів Patriot для захисту українського повітряного простору.