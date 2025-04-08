ВСУ недополучили системы Patriot: какие проблемы у украинской ПВО, — Defense Express

Несмотря на усилия западных партнеров, украинская система противоракетной обороны все еще далека от необходимого уровня защиты — как по количеству ЗРК, так и по запасам ракет к ним.

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Как отметили украинские аналитики, еще весной 2023 года Украина запросила у союзников поставку не менее семи батарей Patriot. По словам президента Владимира Зеленского, для полноценного покрытия неба от баллистических угроз необходимо как минимум 25 батарей. На тот момент Киев имел лишь три Patriot: по одной батарее предоставили США и Германия, еще одну — Германия и Нидерланды совместно. Также в 2023 году была поставлена одна батарея SAMP/T от Франции и Италии.

Также за последний год в распоряжение ВСУ поступили от украинских партнеров три дополнительных батареи "Пэтриотов" и часть батареи, которую предоставили Нидерланды в виде радара и трех пусковых установок.

Таким образом, общее количество батарей Patriot в Украине по состоянию на весну 2025 года составляет примерно шесть единиц (включая неполные комплекты), что соответствует лишь 50% от минимально заявленной потребности в семь и 24% от полной оценки в 25 батарей.

Вместе с тем Италия пообещала поставить еще один комплекс SAMP/T, но его эффективность против баллистических ракет вызывает сомнения, и в заявлениях украинских должностных лиц акцент делается исключительно на американских системах.

Дефицит ракет — ключевая проблема ПВО

Обозреватели подчеркнули, что даже шесть имеющихся батарей Patriot оказались недостаточно эффективны из-за нехватки ракет. Это означает, что дополнительные поставки самих ЗРК без соответствующего боезапаса не решают проблему.

Однако здесь существуют и объективные причины. Дело в том, что производственные возможности США в этой сфере все же ограничены. Так Lockheed Martin заявила, что в 2024 году выпустила рекордные 500 ракет PAC-3 MSE и намерена увеличить этот показатель до 600 в 2025 году. А Raytheon, в свою очередь, производит до 240 ракет GEM-T в год, но они предназначены в первую очередь для борьбы с аэродинамическими целями и лишь ограниченно пригодны против баллистических угроз.

Что касается производства за пределами США, то, например, японская компания Mitsubishi Heavy Industries может производить до 30 ракет PAC-3 MSE в год по лицензии и из американских комплектующих. Но в Европе производственные мощности пока отсутствуют: немецко-американское совместное предприятие COMLOG (MBDA и Raytheon) планирует запустить выпуск ракет GEM-T только к осени 2026 года.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны нуждаются в дополнительных 20 комплексах Patriot для защиты украинского воздушного пространства.