M901 Patriot на КрАЗ: ЗСУ створили макет пускової установки ЗРК (фото, відео)

Українським військовим фахівцям вдалося створити макет пускової установки американського ЗРК M901 Patriot. Пересувається конструкція на автомобілі КрАЗ-260.

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Автори українського Telegram-каналу VANGUARD помітили, що для макета M901 Patriot використовували справжні відпрацьовані транспортно-пускові контейнери від зенітних ракет PAC-2.

"Один нюанс: у ролі тягача наш КрАЗ-260В", — вказали вони.

ЗСУ часто використовують макети західного озброєння, включно із системами Patriot

Зазначимо, що ЗСУ часто використовують макети західного озброєння, щоб ввести в оману російську армію і створити хибні цілі для ракет.

У березні 2024 року британське видання The Telegraph писало, що один такий макет коштує приблизно 10 тисяч доларів. Причому будують такі речі приватні архітектурні фірми, моделі прагнуть зробити максимально реалістичними та дешевими.

Один із конструкторів на ім'я Роман говорив, що його фірма отримувала замовлення на розробку складних макетів, включно з індивідуальним замовленням на найбільш просунутий проєкт — макет ракетної системи Patriot.

"Фальшивий M901 Patriot коштує приблизно 10 000 доларів. Є надія, що вона приверне крилату ракету "Іскандер" ЗС РФ ціною 3 млн доларів за штуку", — підкреслював фахівець.

Нагадаємо, оператор ЗРК Patriot, який першим збив російську ракету "Кинджал", розповів про процес навчання у США. Саме тренінги в Штатах допомогли йому збити аеробалістичну ракету.

Українська влада висловлює занепокоєння з приводу того, що Сполучені Штати не відправлять ракети для комплексів Patriot. Євросоюз не покриє всі потреби ЗСУ.