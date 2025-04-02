M901 Patriot на КрАЗ: ВСУ создали макет пусковой установки ЗРК (фото, видео)

Украинским военным специалистам удалось создать макет пусковой установки американского ЗРК M901 Patriot. Передвигается конструкция на автомобиле КрАЗ-260.

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Авторы украинского Telegram-канала VANGUARD заметили, что для макета M901 Patriot использовали настоящие отработанные транспортно-пусковые контейнеры от зенитных ракет PAC-2.

"Один нюанс: в роли тягача наш КрАЗ-260В", — указали они.

ВСУ часто используют макеты западного вооружения, включая системы Patriot

Отметим, что ВСУ часто используют макеты западного вооружения, чтобы ввести в заблуждение российскую армию и создать ложные цели для ракет.

В марте 2024 года британское издание The Telegraph писало, что один такой макет стоит примерно 10 тысяч долларов. Причем строят такие вещи частные архитектурные фирмы, модели стремятся сделать максимально реалистичными и дешевыми.

Один из конструкторов по имени Роман говорил, что его фирма получала заказы на разработку сложных макетов, включая индивидуальный заказ на самый продвинутый проект — макет ракетной системы Patriot.

"Фальшивый M901 Patriot стоит примерно 10 000 долларов. Есть надежда, что она привлечет крылатую ракету "Искандер" ВС РФ ценой 3 млн долларов за штуку", — подчеркивал специалист.

Напомним, оператор ЗРК Patriot, который первым сбил российскую ракету "Кинжал", рассказал о процессе обучения в США. Именно тренинги в Штатах помогли ему сбить аэробаллистическую ракету.

Украинские власти выражают беспокойство по поводу того, что Соединенные Штаты не отправят ракеты для комплексов Patriot. Евросоюз не покроет все потребности ВСУ.