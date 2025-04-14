Быстрый конец войны: в ВС РФ стремительно выросло количество контрактников, — аналитик (инфографика)

Граждане Российской Федерации спешат заключить контракты на службу в армии, надеясь получить большие выплаты и избежать рисков. Надежды связаны с ожиданием завершения войны. При этом российский бюджет должен выплатить невероятно большие суммы, написал аналитик Немецкого института международных дел Янис Клюге.

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Выводы относительно ситуации с набором в российскую армию и ожиданиями мира Янис Клюге (Janis Kluge) опубликовал в соцсети X и на платформе Substack.

Аналитик пояснил, что изучил информацию из российских медиа о количестве контрактов на службу в ВС РФ и о выплатах, которые получают из государственного бюджета новые солдаты. При этом выяснилось, что с середины марта стремительно возросло количество контрактов, которые ВС РФ ежедневно заключает с желающими. Согласно данным по 37 регионам РФ, речь идет о 529 контрактниках в день. Янис Клюге экстраполировал (расширил) эти данные на все российские регионы и получил ориентировочное число: ежедневный набор в ВС РФ составляет 1 300 человек (около 30 тыс. чел. в месяц). Причинами такого роста, с одной стороны, являются "денежные бонусы" от губернаторов, пояснил он. С другой стороны, россияне, вероятно, начали ждать скорого завершения войны и поэтому спешат получить деньги с минимальным риском, предположил Клюге.

"Спекуляции об американо-российских переговорах и возможном прекращении войны привлекают оппортунистов, которые надеются получить огромный бонус за подписание, избегая смертоносных боев на Донбассе", — написал аналитик.

Армия РФ — данные по набору контрактников Фото: Janis Kluge / X

О том, что есть связь количества контрактов и ожиданиями мира свидетельствуют данные медиа "Верстка", отметил аналитик. На данных, которые собрали российские журналисты в Москве, видно стремительный рост 18 марта: именно тогда состоялся разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. На графике видим, что ранее самый высокий набор был на уровне 90 человек. Но после этой даты есть рост до 140 и 150, показывают данные "Верстки".

Армия РФ — набор контрактников в Москве Фото: Издание "Верстка"

Клюге также посчитал, какие суммарные выплаты получат контрактники ВС РФ. Согласно его ориентировочным подсчетам, речь идет о 2 млрд руб. в день (24 млн долл.), или 1,74 трлн руб. только в марте.

"Если расходы на бонусы за подписку продолжатся такими же темпами, то к концу года они достигнут 0,4% ВВП (!)", — написал он в X.

Армия РФ — расходы бюджета на выплаты контрактникам Фото: Janis Kluge / X

Армия РФ — детали

Отметим, 31 марта президент РФ Владимир Путин объявил о новом весеннем наборе на срочную военную службу в ряды ВС РФ. При этом российское Минобороны сообщило, что ожидает набрать 160 тыс. человек. Сравнение с планами прошлых периодов показало, что Кремль увеличил размер войска на 20%.

В тот же день медиа NBC News опубликовало интервью президента США Дональда Трампа, в котором тот, среди прочего, высказался относительно переговоров о перемирии и завершении войны. Глава Белого дома заявил, что якобы он "разъярен" из-за поведения РФ, которая затягивает переговоры.

Напоминаем, 11 апреля спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф вернулся из РФ и предложил Трампу отдать россиянам четыре области Украины.