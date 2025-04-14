Швидкий кінець війни: у ЗС РФ стрімко зросла кількість контрактників, — аналітик (інфографіка)

Громадяни Російської Федерації поспішають укласти контракти на службу в армії, сподіваючись отримати великі виплати та уникнути ризиків. Сподівання пов'язані з очікуванням завершення війни. При цьому російський бюджет повинен виплатити неймовірно великі суми, написав аналітик Німецького інституту міжнародних справ Яніс Клюге.

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Висновки щодо ситуації з набором у російську армію та очікуваннями миру Яніс Клюге (Janis Kluge) опублікував у соцмережі X та на платформі Substack.

Аналітик пояснив, що вивчив інформацію з російських медіа про кількість контрактів на службу у ЗС РФ та про виплати, які отримують з державного бюджету нові солдати. При цьому з'ясувалось, що з середини березня стрімко зросла кількість контрактів, які ЗС РФ щодня укладає з бажаючими. Згідно з даними по 37 регіонам РФ, ідеться про 529 контрактників на день. Яніс Клюге екстраполював (розширив) ці дані на всі російські регіони й отримав орієнтовне число: щоденний набір в ЗС РФ складає 1 300 людей (близько 30 тис. ос. на місяць). Причинами такого зростання, з одного боку, є "грошові бонуси" від губернаторів, пояснив він. З іншого боку, росіяни, ймовірно, почали чекати швидкого завершення війни й тому поспішають отримати гроші з мінімальним ризиком, припустив Клюге.

"Спекуляції про американсько-російські переговори та можливе припинення війни приваблюють опортуністів, які сподіваються отримати величезний бонус за підписання, уникаючи смертоносних боїв на Донбасі", — написав аналітик.

Армія РФ - дані по набору контрактників Фото: Janis Kluge / X

Про те, що є зв'язок кількості контрактів та очікуваннями миру свідчать дані медіа "Верстка", зауважив аналітик. На даних, які зібрали російські журналісти у Москві, видно стрімке зростання 18 березня: саме тоді відбулась розмова президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. На графіку бачимо, що раніше найвищий набір був на рівні 90 осіб. Але після цієї дати є зростання до 140 та 150, показують дані "Верстки".

Армія РФ - набір контрактників у Москві Фото: Видання "Верстка"

Клюге також порахував, які сумарні виплати отримають контрактники ЗС РФ. Згідно з його орієнтовними підрахунками, ідеться про 2 млрд руб. на день (24 млн дол.), або 1,74 трлн руб. лише у березні.

"Якщо витрати на бонуси за підписку продовжаться такими ж темпами, то до кінця року вони досягнуть 0,4% ВВП (!)", — написав він у X.

Армія РФ - витрати бюджету на виплати контрактникам Фото: Janis Kluge / X

Армія РФ — деталі

Зазначимо, 31 березня президент РФ Володимир Путін оголосив про новий весняний набір на строкову військову службу до лав ЗС РФ. При цьому російське Міноборони повідомило, що очікує набрати 160 тис. осіб. Порівняння з планами минулих періодів показало, що Кремль збільшив розмір війська на 20%.

Того ж дня медіа NBC News опублікувало інтерв'ю президента США Дональда Трампа, у якому той, серед іншого, висловився щодо перемовин про перемир'я та завершення війни. Глава Білого дому заявив, начебто він "розлючений" через поведінку РФ, яка затягує переговори.

Нагадуємо, 11 квітня спецпредставник Трампа Стів Віткофф повернувся з РФ та запропонував Трампу віддати росіянам чотири області України.