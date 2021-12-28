Китай спустив на воду три нові військові кораблі за день (фото)

Китай має найбільший у світі військово-морський флот. Згідно зі звітом МО США, зараз у розпорядженні ВМФ Китаю майже 355 одиниць військової техніки.

Напередодні Різдва влада КНР спустила на воду відразу три бойові фрегати протягом одного дня. Ці кораблі вважаються останнім словом техніки для китайського ВПК. Один із них призначений для власних ВМФ, два інші — відправлять на експорт у Таїланд і Пакистан. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Відомо, що корабель, який передали Пакистану, має багатофункціональну радарну систему.

На фрегаті, який Китай відправить у Таїланд, можуть базуватися вертольоти. Зважаючи на все, його використовуватимуть для патрулювання території та в рятувальних операціях.

Фрегат для китайського ВМФ поповнить список із наявних майже 30 подібних кораблів.

За даними Пентагону, Китай має найбільший у світі військово-морський флот. У щорічному звіті МО США зазначається, що зараз у розпорядженні китайського флоту майже 355 одиниць військової техніки — кораблів і підводних човнів.

[ + – ] Чисельність флотів різних країн.

Для порівняння:

в американських ВМС 296 військових кораблів;

у Королівського флоту Великобританії — 69 кораблів;

ВМФ РФ налічує 295 одиниць.

До лютого Пекін спустить на воду черговий високотехнологічний авіаносець, який зараз носить кодову назву Type-003. Супутникові знімки вказують на те, що ця розробка китайського ВПК конкуруватиме з високотехнологічними американськими кораблями.

Раніше Фокус повідомляв, що Індія проводить випробування найбільшого корабля для свого флоту, оснащеного українськими двигунами. Силові установки для всіх чотирьох есмінців випускає ДП "Зоря-Машпроект". Початок випробувань приурочили до 60-ї річниці з того часу, як штат Гоа припинив бути португальською колонією.