Китай спустил на воду три новых военных корабля за день (фото)

У Китая самый большой в мире военно-морской флот. Согласно отчету МО США, сейчас в распоряжении ВМФ Китая около 355 единиц военной техники.

В канун Рождества власти КНР спустили на воду сразу три боевых фрегата в течение одного дня. Эти корабли считаются последним словом техники для китайского ВПК. Один из них предназначен для собственных ВМФ, два других — отправят на экспорт в Таиланд и Пакистан. Об этом сообщает The Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Известно, что корабль, который передали Пакистану, оснащен многофункциональной радарной системой.

На фрегате, который Китай отправит в Таиланд, могут базироваться вертолеты. Судя по всему, его будут использовать для патрулирования территории и в спасательных операциях.

Фрегат для китайского ВМФ пополнит список из уже имеющихся примерно 30 подобных кораблей.

По данным Пентагона, у Китая самый большой в мире военно-морской флот. В ежегодном отчете МО США отмечается, что сейчас в распоряжении китайского флота около 355 единиц военной техники — кораблей и подлодок.

[ + – ] Численность флотов разных стран.

Для сравнения:

у американских ВМС 296 военных кораблей,

у Королевского флота Великобритании — 69 кораблей,

ВМФ РФ насчитывает 295 единиц.

К февралю Пекин спустит на воду очередной высокотехнологичный авианосец, который сейчас носит кодовое название Type-003. Спутниковые снимки указывают на то, что эта разработка китайского ВПК будет конкурировать с высокотехнологичными американскими кораблями.

Ранее Фокус сообщал, что Индия проводит испытания крупнейшего корабля для своего флота, который оснащен украинскими двигателями. Силовые установки для всех 4 эсминцев выпускает ГП "Зоря-Машпроект". Начало испытаний приурочили к 60-летней годовщине с тех пор, как штат Гоа перестал быть португальской колонией.