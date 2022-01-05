В Іраку американська гармата із "Зоряних війн" знищила іранські дрони-смертники (відео)

Іран спробував помститися за вбивство високопоставленого генерала. Але начинені вибухівкою БПЛА виявилися безсилими проти системи ППО C-RAM.

У вівторок, 4 січня, камери спостереження зняли спробу нападу безпілотників ВПС Ірану на американську військову базу. БПЛА були начинені вибухівкою. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Інцидент стався наступного дня після того, як над Багдадом було перехоплено аналогічні пристрої. На крилах безпілотника був напис: "Помста за Сулеймані" (Касем Сулеймані — екскомандувач спецпідрозділом "Аль-Кудс" у складі Корпусу Стражів Ісламської революції, який загинув на початку минулого року під час авіаудару ВПС США).

Безпілотники з вибухівкою збила система протиповітряної оборони C-RAM під час наближення до американської авіабази Айн аль-Асад, розташованої на захід від Багдада.

Фото: AP

Ці атаки Ірану, очевидно, присвячені річниці ліквідації високопоставленого генерала у 2020 році. На день раніше були збиті безпілотники, що прямували до аеропорту в Багдаді, де перебували американські радники.

Військове керівництво Іраку підтвердило спробу нападу, зазначивши, що БПЛА впали за межами військової бази, де дислокуються військовослужбовці міжнародної коаліції, що протистоїть т.зв. угрупованню ІДІЛ в Іраку.

Поки що жодна організація не взяла на себе відповідальність за цей напад із використанням безпілотної авіації. Але повідомляється, що на крилі одного із збитих БПЛА фарбою було написано "Помста за Сулеймані".

C-RAM "R2-D2"

Ця система протиповітряної оборони захищає американські військові бази в Іраку від арт- та мінометних обстрілів. Ціль знищується ще в польоті. Військові прозвали її R2 D2, на ім'я робота із "Зоряних воєн".

C-RAM захищає від ракет малої дальності за допомогою потужних гармат M61 Vulcan калібру 20 мм, які здатні випустити до 4500 куль на хвилину. Гармата кріпиться до бази, яка управляється за допомогою радара, радарна система, у свою чергу, може знаходити, оцінювати та відстежувати мішені, а також оцінювати збитки після удару.

Як правило, C-RAM використовуються в районах з цивільним населенням, щоб мінімізувати кількість випадкових жертв на землі. В Іраку цю установку застосовують з 2004 року, також нею оснащені системи американських ВМС Phalanx CIWS.

Раніше Фокус повідомляв, що для переозброєння сербської армії буде використано ППО, БТР та гелікоптери. Вартість проєкту оцінюється в 1 млрд євро. Влада країни вирішила за допомогою російського ВПК оновити авіапарк ВПС та розмістити радари для контролю всієї території країни.