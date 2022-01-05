Російське ППО, БТР і гелікоптери: Сербія виділила 1 млрд євро на переозброєння армії
У планах оновити авіапарк ВПС, встановити радари для контролю усієї території, а також закуповувати російські засоби ППО та гелікоптери.
У 2022 році сербська армія отримає нове озброєння. На ці цілі з бюджету виділили 1 млрд євро. Про це повідомляє Army Recognition.Важливо
Сербські Збройні сили закуповують техніку західних і російських зразків. Частина коштів піде на розвиток сербських підприємств. За словами заступника прем'єр-міністра та міністра оборони Небойша Стефановича, 142 млн доларів інвестують саме у вітчизняні підприємства.
ВПС Сербії отримають:
- 4 ударні вертольоти Мі-35 з РФ;
- 2 військово-транспортні літаки C-295 з Іспанії;
- 10 вертольотів EC-145 від Airbus;
- 3 вертольоти Мі-17 від РФ.
Також планується закупівля російських коштів ППО Панцир 1С. У найближчі кілька років у Сербії планують також розгорнути 22 радари для контролю ситуації над усією країною, а також замінити винищувачі. Для заміни бойової авіації розглядають варіанти російських чи французьких винищувачів. Однак це питання коштує величезних грошей.
Армія Сербії отримає:
- 18 БТР Lazar;
- 20 легкоброньованих Milosh 4x4;
- 10 броньовиків MRAP M20;
- 18 комплектів ракет Mistral;
- 66 Гамві;
- 10 бронемашин BOV.
Нагадаємо, у 2020 році з'являлася інформація, що Сербія хоче купити турецькі Bayraktar TB2.