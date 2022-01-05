Російське ППО, БТР і гелікоптери: Сербія виділила 1 млрд євро на переозброєння армії

У планах оновити авіапарк ВПС, встановити радари для контролю усієї території, а також закуповувати російські засоби ППО та гелікоптери.

У 2022 році сербська армія отримає нове озброєння. На ці цілі з бюджету виділили 1 млрд євро. Про це повідомляє Army Recognition.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Важливо

Гра з вогнем. Чому Росії важливо знову підпалити Балкани

Сербські Збройні сили закуповують техніку західних і російських зразків. Частина коштів піде на розвиток сербських підприємств. За словами заступника прем'єр-міністра та міністра оборони Небойша Стефановича, 142 млн доларів інвестують саме у вітчизняні підприємства.

ВПС Сербії отримають:

4 ударні вертольоти Мі-35 з РФ;

2 військово-транспортні літаки C-295 з Іспанії;

10 вертольотів EC-145 від Airbus;

3 вертольоти Мі-17 від РФ.

Також планується закупівля російських коштів ППО Панцир 1С. У найближчі кілька років у Сербії планують також розгорнути 22 радари для контролю ситуації над усією країною, а також замінити винищувачі. Для заміни бойової авіації розглядають варіанти російських чи французьких винищувачів. Однак це питання коштує величезних грошей.

Армія Сербії отримає:

18 БТР Lazar;

20 легкоброньованих Milosh 4x4;

10 броньовиків MRAP M20;

18 комплектів ракет Mistral;

66 Гамві;

10 бронемашин BOV.

Нагадаємо, у 2020 році з'являлася інформація, що Сербія хоче купити турецькі Bayraktar TB2.