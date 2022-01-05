Российское ПВО, БТР и вертолеты: Сербия выделила 1 млрд евро на перевооружение армии

В планах обновить авиапарк ВВС, установить радары для контроля всей территории, а также закупать российские средства ПВО и вертолеты.

В 2022 гору сербская армия получит новое вооружение. На эти цели из бюджета выделили 1 млрд евро. Об этом сообщает Army Recognition.

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Игра с огнем. Почему России важно снова поджечь Балканы

Сербские Вооруженные силы закупают технику западных и российских образцов. Часть средств пойдет на развитие сербских предприятий. По словам заместителя премьер-министра и министра обороны Небойша Стефановича, 142 млн долларов инвестируют именно в отечественные предприятия.

ВВС Сербии получат:

4 ударных вертолета Ми-35 из РФ

2 военно-транспортных самолета C-295 из Испании

10 вертолетов EC-145 от Airbus

3 вертолета Ми-17 от РФ

Также планируется закупка российских средств ПВО Панцирь 1С. В ближайшие несколько лет в Сербии планируют также развернуть 22 радара для контроля ситуации над всей страной, а также заменить истребители. Для замены боевой авиации рассматривают варианты российских или французских истребителей. Однако этот вопрос стоит огромных денег.

Армия Сербии получит:

18 БТР Lazar

20 легкобронированных Milosh 4x4

10 броневиков MRAP M20

18 комплектов ракет Mistral

66 Хамви

10 бронемашин BOV

Напомним, в 2020 году появлялась информация, что Сербия хочет купить турецкие Bayraktar TB2.