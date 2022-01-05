Российское ПВО, БТР и вертолеты: Сербия выделила 1 млрд евро на перевооружение армии
В планах обновить авиапарк ВВС, установить радары для контроля всей территории, а также закупать российские средства ПВО и вертолеты.
В 2022 гору сербская армия получит новое вооружение. На эти цели из бюджета выделили 1 млрд евро. Об этом сообщает Army Recognition.Важно
Сербские Вооруженные силы закупают технику западных и российских образцов. Часть средств пойдет на развитие сербских предприятий. По словам заместителя премьер-министра и министра обороны Небойша Стефановича, 142 млн долларов инвестируют именно в отечественные предприятия.
ВВС Сербии получат:
- 4 ударных вертолета Ми-35 из РФ
- 2 военно-транспортных самолета C-295 из Испании
- 10 вертолетов EC-145 от Airbus
- 3 вертолета Ми-17 от РФ
Также планируется закупка российских средств ПВО Панцирь 1С. В ближайшие несколько лет в Сербии планируют также развернуть 22 радара для контроля ситуации над всей страной, а также заменить истребители. Для замены боевой авиации рассматривают варианты российских или французских истребителей. Однако этот вопрос стоит огромных денег.
Армия Сербии получит:
- 18 БТР Lazar
- 20 легкобронированных Milosh 4x4
- 10 броневиков MRAP M20
- 18 комплектов ракет Mistral
- 66 Хамви
- 10 бронемашин BOV
Напомним, в 2020 году появлялась информация, что Сербия хочет купить турецкие Bayraktar TB2.