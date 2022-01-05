В Ираке американская пушка из "Звездных войн" уничтожила иранские дроны-смертники (видео)

Иран попытался отомстить за убийство высокопоставленного генерала. Но начиненные взрывчаткой БПЛА оказались бессильны против системы ПВО C-RAM.

Во вторник, 4 января, камеры наблюдения сняли попытку нападения беспилотников ВВС Ирана на американскую военную базу. БПЛА были начинены взрывчаткой. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Инцидент произошел на следующий день после того, как над Багдадом были перехвачены аналогичные устройства. На крыльях беспилотника значилась надпись: "месть за Сулеймани" (Касем Сулеймани — экс-командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции, который погиб в начале прошлого года во время авиаудара ВВС США).

Беспилотники со взрывчаткой сбила система противовоздушной обороны C-RAM во время приближения к американской авиабазе Айн аль-Асад, расположенной к западу от Багдада.

Фото: AP

Эти атаки Ирана, очевидно, приурочены к годовщине ликвидации высокопоставленного генерала в 2020 году. Днем ранее были сбиты беспилотники, направлявшиеся к аэропорту в Багдаде, где находились американские советники.

Военное руководство Ирака подтвердило попытку нападения, отметив, что БПЛА упали за пределами военной базы, где дислоцируются военнослужащие международной коалиции, которая противостоит т.н. группировке ИГИЛ в Ираке.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за это нападение с использованием беспилотной авиации. Но сообщается, что на крыле одного из сбитых БПЛА краской было написано "Месть за Сулеймани".

C-RAM "R2-D2"

Эта система противовоздушной обороны защищает американские военные базы в Ираке от арт- и минометных обстрелов. Мишень уничтожается еще в полете. Военные прозвали ее R2 D2, по имени робота из "Звездных войн".

C-RAM защищает от ракет малой дальности с помощью мощных пушек M61 Vulcan калибра 20 мм, которые способны выпустить до 4 500 пуль в минуту. Пушка крепится к базе, которая управляется с помощью радара, радарная система, в свою очередь, может находить, оценивать и отслеживать мишени, а также оценивать ущерб после удара.

Как правило C-RAM используются в районах с гражданским населением, с тем чтобы минимизировать количество случайных жертв на земле. В Ираке эту установку применяют с 2004 года, также ей оснащены системы американских ВМС Phalanx CIWS.

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