В Ираке американская пушка из "Звездных войн" уничтожила иранские дроны-смертники (видео)
Иран попытался отомстить за убийство высокопоставленного генерала. Но начиненные взрывчаткой БПЛА оказались бессильны против системы ПВО C-RAM.
Во вторник, 4 января, камеры наблюдения сняли попытку нападения беспилотников ВВС Ирана на американскую военную базу. БПЛА были начинены взрывчаткой. Об этом сообщает The Daily Mail.
Инцидент произошел на следующий день после того, как над Багдадом были перехвачены аналогичные устройства. На крыльях беспилотника значилась надпись: "месть за Сулеймани" (Касем Сулеймани — экс-командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции, который погиб в начале прошлого года во время авиаудара ВВС США).
Беспилотники со взрывчаткой сбила система противовоздушной обороны C-RAM во время приближения к американской авиабазе Айн аль-Асад, расположенной к западу от Багдада.
Эти атаки Ирана, очевидно, приурочены к годовщине ликвидации высокопоставленного генерала в 2020 году. Днем ранее были сбиты беспилотники, направлявшиеся к аэропорту в Багдаде, где находились американские советники.
Военное руководство Ирака подтвердило попытку нападения, отметив, что БПЛА упали за пределами военной базы, где дислоцируются военнослужащие международной коалиции, которая противостоит т.н. группировке ИГИЛ в Ираке.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за это нападение с использованием беспилотной авиации. Но сообщается, что на крыле одного из сбитых БПЛА краской было написано "Месть за Сулеймани".
C-RAM "R2-D2"
Эта система противовоздушной обороны защищает американские военные базы в Ираке от арт- и минометных обстрелов. Мишень уничтожается еще в полете. Военные прозвали ее R2 D2, по имени робота из "Звездных войн".
C-RAM защищает от ракет малой дальности с помощью мощных пушек M61 Vulcan калибра 20 мм, которые способны выпустить до 4 500 пуль в минуту. Пушка крепится к базе, которая управляется с помощью радара, радарная система, в свою очередь, может находить, оценивать и отслеживать мишени, а также оценивать ущерб после удара.
Как правило C-RAM используются в районах с гражданским населением, с тем чтобы минимизировать количество случайных жертв на земле. В Ираке эту установку применяют с 2004 года, также ей оснащены системы американских ВМС Phalanx CIWS.
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