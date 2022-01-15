FedEx просить уряд США дозволити встановлювати систему ПРО на свої літаки
Причина такого прохання — випадки збиття цивільних літаків із зенітно-ракетних комплексів із тепловим наведенням.
Американська транснаціональна логістична компанія FedEx просить у Федерального авіаційного управління (FAA) дозвіл на встановлення системи протиракетної оборони на деякі вантажні літаки. Про це повідомляє CNN.
FAA заявили, що система протиракетної оборони, яку хоче встановити компанія, збиватиме ракети за допомогою інфрачервоного лазера. Лазер намагатиметься збити з цілі ракету, яка наводиться на тепловий слід повітряного судна.
Причина такого прохання, як пишуть у виданні, випадки збиття літаків ракетами класу "земля-повітря". Наприклад, у 2003 році така ракета збила літак Airbus A330 компанії DHL у Багдаді. Екіпаж не постраждав.
"В останні роки у низці інцидентів за кордоном цивільні літаки були обстріляні переносними зенітно-ракетними комплексами. Це спонукало кілька компаній розробити та адаптувати такі системи, як лазерна система протиракетної оборони, для встановлення на цивільні літаки, щоб захистити їх від ракет із тепловим наведенням", — Вказується в документі Федерального авіауправління.
Протягом 45 днів питання обговорюватиметься на громадських слуханнях. Зазначається, що у 2019 році FedEx розпочала процес затвердження в уряді модифікації Airbus A321-200 попри те, що в компанії ще не володіють подібними повітряними суднами.
Федеральне авіаційне управління вважає, що будь-яка подібна система має бути обладнана засобами для запобігання випадковій активації системи на землі. Наприклад, під час технічного обслуговування літака, оскільки її активація може призвести до пошкодження очей і шкіри людини.
Нагадаємо, армія США показала БТРи з лазерними установками на 50 кіловатів, здатні захищати від БПЛА, ракет та артилерії. Також повідомлялося, що у США збудують прототип лазерної зброї потужністю 300 кВт. Це буде найпотужніша установка в армії. Її будуть використовувати як систему ППО та ПРО.