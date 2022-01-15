FedEx просить уряд США дозволити встановлювати систему ПРО на свої літаки

Причина такого прохання — випадки збиття цивільних літаків із зенітно-ракетних комплексів із тепловим наведенням.

Американська транснаціональна логістична компанія FedEx просить у Федерального авіаційного управління (FAA) дозвіл на встановлення системи протиракетної оборони на деякі вантажні літаки. Про це повідомляє CNN.

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FAA заявили, що система протиракетної оборони, яку хоче встановити компанія, збиватиме ракети за допомогою інфрачервоного лазера. Лазер намагатиметься збити з цілі ракету, яка наводиться на тепловий слід повітряного судна.

Причина такого прохання, як пишуть у виданні, випадки збиття літаків ракетами класу "земля-повітря". Наприклад, у 2003 році така ракета збила літак Airbus A330 компанії DHL у Багдаді. Екіпаж не постраждав.

"В останні роки у низці інцидентів за кордоном цивільні літаки були обстріляні переносними зенітно-ракетними комплексами. Це спонукало кілька компаній розробити та адаптувати такі системи, як лазерна система протиракетної оборони, для встановлення на цивільні літаки, щоб захистити їх від ракет із тепловим наведенням", — Вказується в документі Федерального авіауправління.

Протягом 45 днів питання обговорюватиметься на громадських слуханнях. Зазначається, що у 2019 році FedEx розпочала процес затвердження в уряді модифікації Airbus A321-200 попри те, що в компанії ще не володіють подібними повітряними суднами.

Федеральне авіаційне управління вважає, що будь-яка подібна система має бути обладнана засобами для запобігання випадковій активації системи на землі. Наприклад, під час технічного обслуговування літака, оскільки її активація може призвести до пошкодження очей і шкіри людини.

Нагадаємо, армія США показала БТРи з лазерними установками на 50 кіловатів, здатні захищати від БПЛА, ракет та артилерії. Також повідомлялося, що у США збудують прототип лазерної зброї потужністю 300 кВт. Це буде найпотужніша установка в армії. Її будуть використовувати як систему ППО та ПРО.