FedEx просит у правительства США разрешить устанавливать систему ПРО на свои самолеты

Причина подобной просьбы — случаи сбития гражданских самолетов из зенитно-ракетных комплексов с тепловым наведением.

Американская транснациональная логистическая компания FedEx просит у Федерального авиационного управления (FAA) разрешение на установку системы противоракетной обороны на некоторые грузовые самолеты. Об этом сообщает CNN.

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FAA заявили, что система противоракетной обороны, которую хочет установить компания, будет сбивать ракеты при помощи инфракрасного лазера. Лазер будет пытаться сбить с цели ракету, которая наводится на тепловой след воздушного судна.

Причина такой просьбы, как пишут в издании, случаи сбития самолетов ракетами класса "земля-воздух". Например, в 2003 году такая ракета сбила самолет Airbus A330 компании DHL в Багдаде. Экипаж не пострадал.

"В последние годы в ряде инцидентов за рубежом гражданские самолеты были обстреляны переносными зенитно-ракетными комплексами. Это побудило несколько компаний разработать и адаптировать такие системы, как лазерная система противоракетной обороны, для установки на гражданские самолеты, чтобы защитить их от ракет с тепловым наведением", — указывается в документе Федерального авиауправления.

В течение 45 дней вопрос будет обсуждаться на общественных слушаниях. Отмечается, что в 2019 году FedEx начала процесс по утверждению в правительстве модификации Airbus A321-200 несмотря на то, что в компании еще не обладают подобными воздушными суднами.

Федеральное авиационное управление считает, что любая подобная система должна быть оборудована средствами для предотвращения случайной активации системы на земле. Например, во время техобслуживания самолета поскольку ее активация может привести к повреждению глаз и кожи человека.

Напомним, армия США показала БТРы с лазерными установками на 50 киловатт, способные защищать от БПЛА, ракет и артиллерии. Также сообщалось, что в США построят прототип лазерного оружия мощностью 300 кВт. Это будет самая мощная установка в армии. Ее будут использовать в качестве системы ПВО и ПРО.