25 років служби: у Королівському флоті Британії з'явилася перша жінка-адмірал

За словами Джуді Террі, яка стала контр-адміралом, вона перша і точно не остання військовослужбовиця з таким званням. У ВМФ Британії немає посад, закритих для жінок.

У Великій Британії 48-річну Джуді Террі підвищили до звання контр-адмірала. Вона стала першою жінкою в історії Королівського флоту, яка отримала таке високе звання. Про це повідомляє Defense Brief.

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Джуді Террі отримає під свою відповідальність 40 тисяч матросів та резервістів, Королівських морпіхів, а також допоміжний Королівський флот. За словами військовослужбовиця, той факт, що в історії флоту не було жінок контр-адміралів, свідчить лише про те, що "хтось повинен бути першим". Також вона вважає, що за нею будуть й інші підвищення для жінок у службі.

У Королівському флоті жінки служили з часів Першої світової війни, але брати їх на борт дозволили лише з 1990 року. Нині у Великій Британії немає посади чи підрозділу, у яких не допускалися б жінки. Щоб дійти до такого звання, Террі присвятила 25 років свого життя службі у Великій Британії та по всьому світу.

"Світ змінився з погляду того, чого люди хочуть від життя та кар'єри, незалежно від їхньої статі, і військово-морський флот має працювати над модернізацією нашої організації, щоб підтримати ці зміни — різноманітна та інклюзивна робоча сила — найкраще місце для всіх, але також доведено для досягнення найкращих результатів", — заявила Террі.

За словами першого морського лорд-адмірала сера Бен Кі, адмірал Террі є чудовим прикладом для всіх жінок, які служать у флоті сьогодні.

Нагадаємо, у США жінка вперше пройшла елітну снайперську школу у Нацгвардії.

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