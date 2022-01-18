25 лет службы: в Королевском флоте Британии появилась первая женщина-адмирал

По словам Джуди Терри, ставшая контр-адмиралом, она первая, и точно не последняя военнослужащая с таким званием. В ВМФ Британии нет должностей, закрытых для женщин.

В Великобритании 48-летнюю Джуди Терри повысили до звания контр-адмирала. Она стала первой женщиной в истории Королевского флота, получившей такое высокое звание. Об этом сообщает Defense Brief.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Джуди Терри получит под свою ответственность 40 тысяч матросов и резервистов, Королевских морпехов, а также вспомогательный Королевский флот. По словам военнослужащей, тот факт, что в истории флота не было женщин контр-адмиралов говорит лишь о том, что "кто-то должен быть первым". Также она считает, что за ней последуют и другие повышения для женщин в службе.

В Королевском флоте женщины служили со времен Первой мировой войны, но брать их на борт разрешили только с 1990 года. Ныне в Великобритании нет должности или подразделения, в которые не допускались бы женщины. Чтобы дойти до такого звания Терри посвятила 25 лет своей жизни службе в Великобритании и по всему миру.

"Мир изменился с точки зрения того, чего люди хотят от жизни и карьеры, независимо от их пола, и военно-морской флот должен работать над модернизацией нашей организации, чтобы поддержать эти изменения — разнообразная и инклюзивная рабочая сила — лучшее место для всех, но также доказано для достижения лучших результатов", — заявила Терри.

По словам первого морского лорд-адмирала сера Бен Ки, адмирал Терри является прекрасным примером для всех женщин, служащих во флоте сегодня.

Напомним, в США женщина впервые прошла элитную снайперскую школу в Нацгвардии.

Ранее в Украине женщина-военнослужащая впервые прошла отбор в Силы специальных операций Украины,