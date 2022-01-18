У Німеччині спростували закриття неба королівським ВПС, що летіли в Україну

У Міноборони Німеччини відмовилися відповідати, чому британські літаки облетіли повітряний простір ФРН.

Німеччина не закривала небо для військово-транспортних літаків Британії, які прямували до України. Про це повідомили у Міноборони ФРН, написав у Twitter журналіст Bild Юліан Рьопке.

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"Німеччина не відмовляла у доступі до свого повітряного простору, оскільки Великобританія не подавала запит, між Великобританією та Німеччиною не було суперечки з цього питання", — йдеться у повідомленні.

Однак у німецькому відомстві не відповіли на запитання Рьопке, чому королівським ВПС довелося облітати Німеччину, прямуючи до Києва, адже виконаний маршрут значно довший.

Навіщо британські ВПС летіли до України?

Як відомо, військові літаки Британії з військовою допомогою для України облетіли Німеччину і вирушили до Києва через Данію та Польщу. Передбачається, що це пов'язано з позицією Німеччини щодо постачання зброї в Україну лінією НАТО — у ФРН цього не хочуть. Тому Німеччина могла перекрити небо для королівських ВПС.

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок, зустрічаючись із представниками влади в Києві, підтвердила незмінність позиції Німеччини щодо питання постачання Україні зброї по лінії НАТО. Проте міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія знає, як використовувати зброю та запевнив, що діалог із Німеччиною з цього приводу триває.