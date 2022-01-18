В Германии опровергли закрытие неба королевским ВВС, летевшим в Украину

В Минобороны Германии отказались отвечать, почему британские самолеты облетели воздушное пространство ФРГ.

Германия не закрывала небо для военно-транспортных самолетов Британии, которые следовали в Украину. Об этом сообщили в Минобороны ФРГ, написал в Twitter журналист Bild Юлиан Репке.

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"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", — говорится в сообщении.

Однако в немецком ведомстве не ответили на вопрос Репке, почему королевским ВВС пришлось облетать Германию, следуя в Киев, ведь проделанный маршрут значительно длиннее.

Зачем британские ВВС летели в Украину?

Как известно, военные самолеты Британии с военной помощью для Украины облетели Германию и отправились в Киев через Данию и Польшу. Предполагается, что это связано с позицией Германии касаемо поставок оружия в Украину по линии НАТО — в ФРГ не хотят этого. Поэтому Германия могла перекрыть небо для королевских ВВС.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, встречаясь с представителями власти в Киеве, подтвердила неизменность позиции Германии касаемо вопроса поставок Украине оружия по линии НАТО. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия знает, как использовать оружие и заверил, что диалог с Германией по этому поводу продолжается.