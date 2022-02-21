Коли політику пише кров. Чому війна майбутнього буде не менш брудною та смертоносною

Книга "Вогнева міць" нагадує, що рано чи пізно кожна держава отримає доступ до новітніх технологій убивства. Щобільше, держава, яка отримає їх першою, не обов'язково опиниться у виграші.

Смерть та руйнування – це частина війни. Найближчим часом нічого не зміниться. Страждання та знищення – прокляття, яке людство саме накладає на себе. На жаль, завжди знайдуться ті, хто готовий обмити свої політичні цілі кров'ю.

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Фокус переклав новий текст Джеймса Джей Карафано з рецензією на книгу на книгу Пола Локхарта "Вогнева міць: як зброя сформувала війну".

Брудна, некерована, смертоносна. Якою буде війна найближчого майбутнього

Навіть хороші хлопці, які прагнуть миру та захисту невинних, зрештою доходять висновку, що іноді справедливість доводиться насаджувати важкою рукою. Все, що стосується війни, вимагає глибокого осмислення, а роздуми про війну – це насамперед роздуми про вбивства.

Обговорювати війну, не чіпаючи тему вбивств, так само марно, як розмірковувати про радіопередачу Grand Old Opry без згадки про музику кантрі. Зустрічайте книгу Пола Дугласа Локхарта "Вогнева міць: як зброя сформувала війну" – ерудований, доступний та всеосяжний огляд розвитку збройових технологій у ранній сучасності та новітній історії.

Локхарт, який викладає історію в університеті Райт-Стейт в Огайо, простежує розвиток технологій убивства з моменту появи пороху у війнах Заходу і донині. У книзі "Вогнева міць" однакову увагу приділено війні на суші та на морі, а також розказано про розвиток ВПС у XX столітті.

[ + – ] Все, що стосується війни, вимагає глибокого осмислення, а роздуми про війну – це насамперед роздуми про вбивства. Фото: twitter.com/SaintCyrCoet

Книга зачіпає не тільки зміни в конструкції самої зброї – наприклад, перехід від ґнотів до кремінних замків у мушкетах. Локхарт також висвітлює динамічний взаємозв'язок між технологіями вбивства і змінами в організації та тактиці збройних сил.

У книзі підкреслюється взаємозв'язок між розвитком збройних сил та управлінням, політичною економією та промисловим розвитком. Локхарт знову і знову підкреслює, що піднесення національної держави, міць збройних сил і домінування держав у конвенціональних війнах йдуть пліч-о-пліч. З усіх боків його книга є корисним доповненням до праці Вільяма Х. МакНіла "Прагнення влади: технологія, збройні сили та суспільство з 1000 р. н.е.".

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У книзі "Вогнева міць" є багато цікавого, включаючи прості, ясні та наочні пояснення технічних військових інновацій і те, як їх застосовували в бою, а також їхні взаємозв'язки з політичними та економічними змінами. Але найсильніша особливість книги в тому, що "Вогнева міць" ні на мить не впускає з уваги суть того, що відбувається під час війни: вбивства людей іншими людьми. Видатний військовий історик Макс Гейстінґс нещодавно написав статтю, що спричинила великий резонанс і в якій він засудив небажання коледжів та університетів викладати кривавий виворот військової історії. Саме військова історія могла б пояснити, як саме військові ведуть війни. Локхарт іде проти течії, і за це варто віддати йому належне.

Можна критикувати "Вогневу міць" за недостатню глибину (хоча книга займає понад 600 сторінок). Суть війни у вбивствах. Однак на війні є набагато більше можливостей для вбивств, ніж озброєння. Історія, викладена в книзі "Вогнева міць", необхідна, але недостатня для розуміння динаміки конкуренції та конфлікту. Ґрунтовна військово-історична освіта вимагає вивчення всіх оперативних аспектів війни, від логістики до медицини, а також взаємозв'язку тактичного рівня війни з кампаніями, стратегією та ширшими питаннями геополітики.

Найважливіший аспект якісної військово-історичної освіти – навчити брати уроки з військової історії. Знання назв і дат битв або дульної швидкості гладкоствольного мушкета корисне хіба що для учасників вікторин. Але знання неможливо почерпнути й від експертів на кшталт Локхарта.

Цінність військової історії полягає не у величі істориків, а в суворій критиці джерел та методів, що лежать в основі їх аналізу.

Військова історія – це лабораторія рефлексій про жорстокість війни.

Нині саме час для ґрунтовних роздумів про війну. Монополія сильних держав на конвенціональні конфлікти збережеться і посилиться в епоху суперництва великих держав. За цією тенденцією стоїть глобальна база виробництва та послуг, що включає не лише оборонну промисловість, а й технологічні компанії, платформи програмного забезпечення та підтримки, космічну промисловість, а також комерційні джерела нових продуктів, послуг та інновацій. Слід очікувати й зростання супутніх форм конфлікту – від повстанців та терористів до саботажу та дезінформації. Пристебніть ремені. Історію найкривавіших війн ще не написали.

Наступна епоха війни відкриє нові можливості, не менш революційні, ніж порох. Втім, вони не зроблять війну менш брудною, некерованою, смертоносною чи руйнівною. Мало того, жодна з цих технологій, навіть штучний інтелект, не усуне людину з людських аспектів війни. Технологія – це фактор війни, а чи не сила, здатна визначати її результат.

[ + – ] Наступна епоха війни відкриє нові можливості, не менш революційні, ніж порох. Втім, вони не зроблять війну менш брудною, некерованою, смертоносною чи руйнівною. Фото: US Army

Книга "Вогнева міць" нагадує, що рано чи пізно кожна держава отримає доступ до новітніх технологій убивства. До того ж держава, яка отримає їх першою, не обов'язково опиниться у виграші. Військова історія – це не лише перегони озброєнь. Однак історію визначає те, що саме великі впливові гравці роблять за допомогою технологій вбивства. Забути про це і не розуміти, як це стосується збереження свободи, безпеки та процвітання націй у сучасному світі, – надійний спосіб не змогти запобігти наступній війні… і, можливо, програти її.

Про автора

Джеймс Джей Карафано – віцепрезидент та керівник досліджень з питань національної безпеки та міжнародних відносин аналітичного центру Heritage Foundation.