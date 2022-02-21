Когда политика пишется кровью. Почему война будущего будет не менее грязной и смертоносной

Книга "Огневая мощь" напоминает, что рано или поздно каждое государство получит доступ к новейшим технологиям убийства. Более того, государство, которому они достанутся первым, не обязательно окажется в выигрыше.

Смерть и разрушения – это часть войны. В ближайшее время ничего не изменится. Страдания и уничтожение – проклятия, которые человечество само налагает на себя. К сожалению, всегда найдутся те, кто готов омыть свои политические цели кровью.

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Фокус перевел новый текст Джеймса Джей Карафано с рецензией на книгу на книгу Пола Локхарта "Огневая мощь: как оружие сформировало войну".

Грязная, неуправляемая, смертоносная. Какой будет война ближайшего будущего

Даже хорошие парни, стремящиеся к миру и защите невинных, в конце концов приходят к выводу, что иногда справедливость приходится насаждать тяжелой рукой. Все, что касается войны, требует глубокого осмысления, а размышления о войне – это прежде всего размышления об убийствах.

Обсуждать войну, не затрагивая тему убийств, так же бесполезно, как рассуждать о радиопередаче Grand Old Opry без упоминания музыки кантри. Встречайте книгу Пола Дугласа Локхарта "Огневая мощь: как оружие сформировало войну" – эрудированный, доступный и всеобъемлющий обзор развития оружейных технологий в ранней современности и новейшей истории.

Локхарт, преподающий историю в университете Райт-Стэйт в Огайо, прослеживает развитие технологий убийства с момента появления пороха в войнах Запада и до наших дней. В книге "Огневая мощь" равное внимание уделено войне на суше и на море, а также рассказано о развитии ВВС в двадцатом веке.

[ + – ] Все, что касается войны, требует глубокого осмысления, а размышления о войне – это прежде всего размышления об убийствах. Фото: twitter.com/SaintCyrCoet

Книга затрагивает не только изменения в конструкции самого оружия – например, переход от фитильных к кремневым замкам в мушкетах. Локхарт также освещает динамическую взаимосвязь между используемыми технологиями убийства и изменениями в организации и тактике вооруженных сил.

В книге подчеркивается взаимосвязь между развитием вооруженных сил и управлением, политической экономией и промышленным развитием. Локхарт снова и снова подчеркивает, что подъем национального государства, мощь вооруженных сил и доминирование государств в конвенциональных войнах идут рука об руку. Во многих отношениях его книга является полезным дополнением к труду Уильяма Х. Макнейла "Стремление к власти: технология, вооруженные силы и общество с 1000 г. н.э.".

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В книге "Огневая мощь" есть много интересного, включая простые, ясные и наглядные объяснения технических военных инноваций и того, как они применялись в бою, а также их взаимосвязи с политическими и экономическими изменениями. Но самая сильная черта книги в том, что "Огневая мощь" ни на миг не упускает из виду сути происходящего во время войны: убийств людей другими людьми. Выдающийся военный историк Макс Хастинг недавно написал вызвавшую большой резонанс статью, в которой осудил нежелание колледжей и университетов преподавать кровавую изнанку военной истории. Именно военная история могла бы объяснить, как именно военные ведут войны. Локхарт идет против течения, и за это стоит отдать ему должное.

Можно критиковать "Огневую мощь" за недостаточную глубину (хотя книга занимает более 600 страниц). Суть войны в убийствах. Однако на войне есть гораздо больше возможностей для убийств, чем вооружение. История, изложенная в книге "Огневая мощь", необходима, но недостаточна для понимания динамики конкуренции и конфликта. Основательное военно-историческое образование требует изучения всех оперативных аспектов войны, от логистики до медицины, а также взаимосвязи тактического уровня войны с кампаниями, стратегией и более широкими вопросами геополитики.

Самый важный аспект качественного военно-исторического образования – научить извлекать уроки из военной истории. Знание названий и дат сражений или дульной скорости гладкоствольного мушкета полезно разве что для участников викторин. Но знания невозможно почерпнуть и от экспертов вроде Локхарта.

Ценность военной истории заключается не в величии историков, а в строгой критике источников и методов, лежащих в основе их анализа.

Военная история – это лаборатория рефлексий о жестокости войны.

Сейчас самое время для основательных размышлений о войне. Монополия сильных государств на конвенциональные конфликты сохранится и усилится в эпоху соперничества великих держав. За этой тенденцией стоит глобальная база производства и услуг, которая включает не только оборонную промышленность, но и технологические компании, платформы программного обеспечения и поддержки, космическую промышленность, а также коммерческие источники новых продуктов, услуг и инноваций. Следует ожидать и роста сопутствующих форм конфликта – от повстанцев и террористов до саботажа и дезинформации. Пристегните ремни. История самых кровавых войн еще не написана.

Следующая эпоха войны откроет новые возможности, не менее революционные, чем порох. Впрочем, они не сделают войну менее грязной, неуправляемой, смертоносной или разрушительной. Более того, ни одна из этих технологий, даже искусственный интеллект, не устранит человека из человеческих аспектов войны. Технология – это фактор войны, а не детерминирующая сила, определяющая ее исход.

[ + – ] Следующая эпоха войны откроет новые возможности, не менее революционные, чем порох. Впрочем, они не сделают войну менее грязной, неуправляемой, смертоносной или разрушительной. Фото: US Army

Книга "Огневая мощь" напоминает, что рано или поздно каждое государство получит доступ к новейшим технологиям убийства. Более того, государство, которому они достанутся первым, не обязательно окажется в выигрыше. Военная история – это не только гонка вооружений. Однако история определяется тем, что именно крупные влиятельные игроки делают с помощью технологий убийства. Забыть об этом и не понимать, как это применимо к сохранению свободы, безопасности и процветания наций в современном мире, – верный способ не смочь предотвратить следующую войну… и, возможно, проиграть ее.

Об авторе

Джеймс Джей Карафано – вице-президент и руководитель исследований по вопросам национальной безопасности и международных отношений аналитического центра Heritage Foundation.