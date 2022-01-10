Борьба за Евразию: на прицеле Украина и Тайвань

Это не просто региональные горячие точки. Россия и Китай вместе работают над изменением мирового порядка.

Кроме возможного вторжения в Украину, для которого Владимир Путин собирает войска на границе, внимание американских политиков начал привлекать потенциальный конфликт на Тайване, который разгорается несколько медленнее. Но американские государственные деятели должны понимать: эти события нельзя рассматривать изолированно. Они связаны между собой и являются частью масштабной политической борьбы за Евразию.

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Фокус перевел новый текст Сета Кропси о гипотетических больших конфликтах в Украине и на Тайване.

Вопрос о том, всерьез ли Владимир Путин рассматривает возможность действий против Украины, остается открытым. Но президент РФ уже достиг трех целей, просто создав убедительную угрозу.

Во-первых, Путин привлек внимание президента Байдена, и они провели телеконференции 7 и 30 декабря. Россия считает себя великой державой и хочет иметь дело с другими великими державами напрямую, а не через НАТО, которая является болезненным напоминанием о слабости России и крахе Советского Союза.

Во-вторых, Байден не взял на себя обязательства по развертыванию вооруженных сил в поддержку Украины, вместо этого сделав акцент на экономических санкциях в ответ на российское наступление. Это сигнал о нежелании Байдена вмешиваться военным путем.

В-третьих и в-главных: Путин мобилизовал российские вооруженные силы для практически мгновенного начала боевых действий против Беларуси, что позволит ему поглотить Минск. На международном уровне Путин все еще надеется осуществить советскую мечту о демонтаже европейской системы безопасности во главе с Америкой. Это напоминает его цель на Ближнем Востоке: заменить США в качестве главной внешней силы региона.

Несмотря на географическую отдаленность, Украина и Тайвань занимают схожие позиции в российском и китайском стратегическом опыте и историческом воображении. Захват каждой из стран необходим для достижения всех остальных стратегических целей. Для России захват Украины обеспечит контроль над Черным морем и откроет другие точки давления на уязвимых членов НАТО – Румынию и Болгарию. Захват Тайваня позволит коммунистическому Китаю вырваться из первой цепочки островов и проводить наступательные операции против Японии, Филиппин и даже американских территорий в центральной части Тихого океана.

[ + – ] Несмотря на географическую отдаленность, Украина и Тайвань занимают схожие позиции в российском и китайском стратегическом опыте и историческом воображении. Фото: The Wall Street Journal

Исторически сложилось так, что правящая олигархия постсоветской России взрастила в себе недовольство независимой Украиной. Это живое напоминание, что славянским народам не обязательно жить под одним флагом.

Тайвань – доказательство того, что китайскоязычные народы тоже вполне способны жить самостоятельно. Современная коммунистическая партия берет свое начало от жестокого революционного режима, который убил миллионы китайцев из-за мессианских амбиций и вопиющей некомпетентности. Только поглотив Тайвань, Китай сумеет подтвердить свое превосходство. Учитывая политический капитал, вложенный Коммунистической партией в покорение Тайваня, у нее может больше не остаться пути назад, даже если бы она этого хотела.

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Самым явным препятствием для российской и китайской эскалации являются связи Украины и Тайваня с США и их союзниками. Путин понимает, что масштабный конфликт с НАТО выше возможностей российских вооруженных сил. У Путина не получится скрыть количество жертв, как в случае с Сирией, Ливией и Украиной в 2014 году, что неминуемо приведет к внутреннему недовольству. У Путина есть стимул изолировать Украину в военном отношении и вывести этот вопрос из-под компетенции НАТО, нанеся удар в подходящий момент.

Аналогичным образом китайско-американский конфликт с участием более широкой тихоокеанской коалиции станет опасным для выживания коммунистической партии: блокада китайского импорта ближневосточных ресурсов может уничтожить режим за несколько недель или месяцев.

Однако масштабный удар по Тайваню более вероятен, чем такое же наступление на Украину. Вероятной стратегической целью России мог бы быть захват сухопутного коридора между Донбассом и Крымом. Но в 2014 году украинские вооруженные силы, оправившись от российской аннексии Крыма и опираясь на помощь военизированных формирований, отразили российское наступление на Мариуполь и отбросили российские и сепаратистские силы назад к их нынешним позициям.

Семь лет войны дали украинским военным ценный боевой опыт. Украинское общество, даже на востоке, все более враждебно относится к России. Украинская общественность, похоже, готова мириться с потерями. Даже если Россия сможет нанести удар вглубь украинской территории и надавить на Киев с севера, одновременно наступая с юга, политический коллапс Украины маловероятен. К тому же стоит ожидать противодействия российской оккупации. Готовность и способность Украины к упорной борьбе помогает сдерживать Россию не в меньшей степени, чем потенциальное вмешательство НАТО.

[ + – ] Семь лет войны дали украинским военным ценный боевой опыт. Украинское общество, даже на востоке, все более враждебно относится к России. Фото: АрміяInform

Напротив, Тайвань маленький и густонаселенный. Его вооруженные силы неспособны поддерживать контроль воздушного и морского пространства вокруг острова, что является необходимым условием для защиты от десантного вторжения. К тому же весьма вероятно, что Коммунистическая партия разместила на Тайване агентов, готовых посеять раздор в тайваньском обществе и повредить гражданские коммуникации. Вопрос для Народно-освободительной армии заключается не в том, сможет ли она захватить Тайвань, а в том, сможет ли она это сделать до ответа коалиции США и союзников.

В условиях стратегического сотрудничества Китая и России это очень опасная ситуация. Баланс сил между потенциальными противниками в западной части Тихого океана гораздо тоньше, чем в Восточной Европе, учитывая растущую мощь вооруженных сил Китая. России не придется размещать в Азиатско-Тихоокеанском регионе крупные сухопутные или военно-морские подразделения, а также согласовывать свои наступательные действия с китайскими. Российский Тихоокеанский флот располагает достаточным количеством подводных лодок, чтобы отвлечь на себя японские и американские подразделения, которые могли бы защитить Тайвань и прикрыть японские острова. Это значительно повышает вероятность успеха китайской миссии.

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Практически одновременные наступательные операции в двух полушариях истощат ресурсы США и союзников. Тайвань должен иметь возможность самостоятельно защитить себя. Но в более широком смысле США должны рассматривать свои стратегические вызовы глобально, а не по региональным сегментам. Это борьба за Евразию – а значит, и за весь мир.

Об авторе

Сет Кропси – старший научный сотрудник Гудзоновского института и директор Гудзоновского центра американских морских сил. Служил морским офицером, работал заместителем министра ВМС США.