Китай звинуватив США у вторгненні ракетного корабля у свої територіальні води

Національно-визвольна армія погрожує "непередбаченими подіями" через "порушення суверенітету Китаю". Штати стверджують, що ці води не належать КНР.

Китайські військові кораблі та авіація супроводжували ракетний есмінець США USS Benfold, який "без дозволу" та "незаконно" увійшов до територіальних вод Китаю біля Парасельських островів у Південнокитайському морі. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Reuters.

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Китайські військові заявили, що американський корабель порушив суверенітет країни.

"Ми офіційно вимагаємо від американської сторони негайно припинити подібні провокаційні дії, інакше вони матимуть серйозні наслідки у вигляді непередбачених подій", — йдеться в повідомленні командування.

Представництво флоту США заявило, що Benfold перебував у міжнародних водах і проводив у цьому районі операцію зі свободи судноплавства відповідно до міжнародного права.

"Сполучені Штати захищають право кожної країни літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право, як це зробив цього тижня Benfold. Ніщо з того, що говорить КНР, нас не зупинить", — йдеться в заяві флоту США.

Варто зазначити, що американські ВМС постійно проводять "місії зі свободи судноплавства" у спірних водах Південнокитайського моря, оскільки не визнають претензії КНР на них.

Китай претендує на великі ділянки Південнокитайського моря, які перетинають життєво важливі для нього та світової економіки судноплавні шляхи, а також містять газові родовища та багаті рибні угіддя. У цих водах Китай утворив військові аванпости на штучних островах.

На ці ділянки моря також претендують Тайвань, В'єтнам, Малайзія, Бруней та Філіппіни.

Як раніше писав Фокус, наприкінці 2021 року китайські ВПС активно відпрацьовували атаки на американські військові бази в Тихому океані.