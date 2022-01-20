Китай обвинил США во вторжении ракетного корабля в свои территориальные воды
Национально-освободительная армия угрожает "непредвиденными событиями" из-за "нарушения суверенитета Китая". Штаты утверждают, что эти воды не принадлежат КНР.
Китайские военные корабли и авиация сопровождали ракетный эсминец США USS Benfold, который "без разрешения" и "незаконно" вошел в территориальные воды Китая у Парасельских островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Reuters.
Китайские военные заявили, что американский корабль нарушил суверенитет страны.
"Мы официально требуем от американской стороны немедленно прекратить подобные провокационные действия, иначе они будут иметь серьезные последствия в виде непредвиденных событий", — говорится в сообщении командования.
Представительство флота США заявило, что Benfold находился в международных водах и проводил в этом районе операцию по свободе судоходства в соответствии с международным правом.
"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право, как это сделал на этой неделе Benfold. Ничто из того, что говорит КНР, нас не остановит", — говорится в заявлении флота США.
Стоит отметить, что американские ВМС постоянно проводят "миссии по свободе судоходства" в спорных водах Южно-Китайского моря, так как не признает претензии КНР на них.
Китай претендует на обширные участки Южно-Китайского моря, которые пересекают жизненно важные для него и мировой экономики судоходные пути, а также содержат газовые месторождения и богатые рыбные угодья. В этих водах Китай создал военные аванпосты на искусственных островах.
На эти участки моря также претендуют Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Филиппины.
Как ранее писал Фокус, в конце 2021 года китайские ВВС активно отрабатывали атаки на американские военные базы в Тихом океане.