Китай обвинил США во вторжении ракетного корабля в свои территориальные воды

Национально-освободительная армия угрожает "непредвиденными событиями" из-за "нарушения суверенитета Китая". Штаты утверждают, что эти воды не принадлежат КНР.

Китайские военные корабли и авиация сопровождали ракетный эсминец США USS Benfold, который "без разрешения" и "незаконно" вошел в территориальные воды Китая у Парасельских островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Reuters.

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Китайские военные заявили, что американский корабль нарушил суверенитет страны.

"Мы официально требуем от американской стороны немедленно прекратить подобные провокационные действия, иначе они будут иметь серьезные последствия в виде непредвиденных событий", — говорится в сообщении командования.

Представительство флота США заявило, что Benfold находился в международных водах и проводил в этом районе операцию по свободе судоходства в соответствии с международным правом.

"Соединенные Штаты защищают право каждой страны летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право, как это сделал на этой неделе Benfold. Ничто из того, что говорит КНР, нас не остановит", — говорится в заявлении флота США.

Стоит отметить, что американские ВМС постоянно проводят "миссии по свободе судоходства" в спорных водах Южно-Китайского моря, так как не признает претензии КНР на них.

Китай претендует на обширные участки Южно-Китайского моря, которые пересекают жизненно важные для него и мировой экономики судоходные пути, а также содержат газовые месторождения и богатые рыбные угодья. В этих водах Китай создал военные аванпосты на искусственных островах.

На эти участки моря также претендуют Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Филиппины.

Как ранее писал Фокус, в конце 2021 года китайские ВВС активно отрабатывали атаки на американские военные базы в Тихом океане.