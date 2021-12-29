Китайские военные имитируют атаки на американские авианосцы и военные базы (фото)

Последние несколько месяцев ВВС Китая отрабатывает атаки на американские объекты, но в США заявляют, что они не дадут КНР запугивать их ни в воздухе, ни на воде.

Национально-освободительная армия Китая модифицируют бомбардировщики Н-6 для возможности атаки противокорабельными ракетами DF-21D. Об этом сообщает журнал The National Interest.

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Китайские бомбардировщики Н-6, как пишут в издании, несут серьезную опасность для ВМС США в западной части Тихого океана. Китайские ВВС активно отрабатывают сценарии имитации нападения на ВВС США. В частности, в сентябре было опубликовано видео "Бог войны Н-6К идет в атаку!", в котором имитируется нападение на базу США на Гуаме.

Позднее ВВС Китая отработали нанесение ракетных ударов по авианосцу USS. T. Roosevelt. Бомбардировщик Н-6К был всего в 250 морских милях от американской авианосной группы.

"Авианосная ударная группа Теодора Рузвельта внимательно следила за всей деятельностью ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая. Они ни разу не представляли угрозы для кораблей, самолетов или моряков ВМС США", — заявили тогда в Индо-Тихооокеанском командовании США.

[ + – ] Макет американского корабля Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Китай, как заявил представитель командования ВМС США, капитан Майк Кафка, постоянно пытается использовать свои Вооруженные силы для запугивания стран-соседей и Штаты в международном морском и воздушном пространстве. Соединенные Штаты продолжат летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право.

H-6K — это китайская копия советского бомбардировщика Ту-15 времен Холодной войны. Они могут быть вооружены гиперзвуковым оружием, которое может быть использовано против целей на большой дистанции.

Напомним, в Китае построили макеты американских кораблей для отработки авиаударов.

Ранее в отчете Пентагона указывалось, что Китай обладает баллистическими ракетами, способные поразить США не выходят в океан. А их наращивание ядерного оружие идет с опережающими сроками