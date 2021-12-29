Китайські військові імітують атаки на американські авіаносці та військові бази (фото)

Останні кілька місяців ВПС Китаю відпрацьовує атаки на американські об'єкти, але в США заявляють, що вони не дадуть КНР залякувати їх у повітрі, ані на воді.

Національно-визвольна армія Китаю модифікують бомбардувальники Н-6 для можливості атаки протикорабельними ракетами DF-21D. Про це повідомляє журнал The National Interest.

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Китайські бомбардувальники Н-6, як пишуть у виданні, мають серйозну небезпеку для ВМС США в західній частині Тихого океану. Китайські ВПС активно відпрацьовують сценарії імітації нападу на ВПС США. Зокрема, у вересні було опубліковано відео "Бог війни Н-6К іде в атаку!", в якому імітується напад на базу США на Гуамі.

Пізніше ВПС Китаю відпрацювали нанесення ракетних ударів по авіаносцю USS. T. Roosevelt. Бомбардувальник Н-6К був лише за 250 морських миль від американської авіаносної групи.

"Авіаносна ударна група Теодора Рузвельта уважно стежила за всією діяльністю ВМС та ВПС Народно-визвольної армії Китаю. Вони жодного разу не становили загрози для кораблів, літаків або моряків ВМС США", — заявили тоді в Індо-Тихооокеанському командуванні США.

[ + – ] Макет американського корабля Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Китай, як заявив представник командування ВМС США, капітан Майк Кафка, постійно намагається використати свої Збройні сили для залякування країн-сусідів і Штати в міжнародному морському та повітряному просторі. Сполучені Штати продовжать літати, плавати та діяти скрізь, де дозволяє міжнародне право.

H-6K — це китайська копія радянського бомбардувальника Ту-15 часів Холодної війни. Вони можуть бути озброєні гіперзвуковою зброєю, яка може бути використана проти цілей великої дистанції.

Нагадаємо, в Китаї побудували макети американських кораблів для відпрацювання авіаударів.

Раніше в звіті Пентагону вказувалося, що Китай має балістичні ракети, здатні уразити США, не виходячи в океан. А їх нарощування ядерної зброї йде з випереджальними термінами.