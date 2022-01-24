Чисельність ЗСУ збільшена на 11 тисяч осіб, — Резніков (відео)

За словами міністра, до збройних сил було направлено тисячу бійців СЗГ. Інші 10 були взяті зі складу сил територіальної оборони.

У понеділок, 24 листопада, на засіданні Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), обговорювалася практична реалізація нового закону України щодо основ національного опору та розширення чисельності української армії. Про це повідомляє прессслужба відомства.

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На засіданні Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що все, пов'язане з практичною реалізацією закону, вже зроблено. Головним чином йдеться про підзаконні нормативно-правові акти, які уряд затвердив у грудні та які забезпечують введення закону в дію.

[ + – ] Глава Міноборони України Олексій Резніков про війська тероборони з 13:53.

Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський першим наказом у 2022 році призначив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, яким став Юрій Галушкін.

Резніков підкреслив, що сили тероборона вважаються окремим видом військ ЗСУ.

"Хочу нагадати, що згідно з положеннями закону, чисельність ЗСУ була збільшена на 11 тисяч, — заявив глава Міноборони України. — 10 з них — сили територіальної оборони та одна тисяча — сили спеціальних операцій, які мають забезпечувати рух опору".

Війська тероборони у всіх прикордонних регіонах України сформовані на 70%, що дає змогу виконувати поставлені завдання. Сформовано командування цих сил, чотири регіональні управління та батальйони.

Резніков зазначив, що спільно з місцевою владою сили тероборони забезпечують боєприпасами та зброєю. Є все, що необхідно для розгортання війська в особливому режимі, вважає міністр. Наразі готуються приміщення, де зберігатиметься зброя, техніка та ін.

Раніше Фокус повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко анонсував засідання, під час якого обговорюватимуться питання щодо створення територіальної оборони у кожній області, місті та містечку. За словами Кличка, зараз для взаємопідтримки та взаємодопомоги важлива злагодженість усіх дій та прийнятих рішень.